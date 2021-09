El Festival de Eurovisión suele ser un evento muy comentado por los artistas españoles. Siempre es un tema recurrente en las entrevistas que conceden, sobre todo, en los meses previos a la elección del representante de España. La última en pronunciarse sobre el certamen ha sido Aitana, quien no tiene intención alguna de pisar el escenario de la competición europea, al menos, a corto plazo.

Aitana Ocaña

"No me veo capacitada, de momento", explicó la cantante en una entrevista para Los 40. La exconcursante de 'OT 2017' se sinceró con Tony Aguilar durante la promoción de su nuevo single y quiso destacar el papel realizado por los últimos representantes de nuestro país en el certamen: "Admiro muchísimo a los grandes artistas que han ido, como Blas Cantó".

Además, Aitana también señaló el gran trabajo necesario para sacar adelante una candidatura potente dentro de Eurovision: "Tienes que prepararlo todo muy bien", dijo la catalana. "Yo ahora mismo no podría, pero no me cierro puertas, ni significa que no me gustaría ir en un futuro", comentó la cantante. La interprete de "Vas a quedarte" quiso agradecer a sus seguidores y a Aguilar la "confianza" que le daban para asumir el reto de Eurovisión, pero fue sincera: con el público: "Ahora mismo no podría".

¿Futura candidata?

Aunque Aitana descarta ir al Festival, lo cierto es que estuvo a punto de ser la candidata española en 2017. De hecho, la benjamina de la edición del formato de Gestmusic tuvo dos oportunidades para conseguirlo. Individualmente podría haberlo hecho gracias al tema "Arde", pero también podría haber formado un dúo junto a su compañera Ana Guerra. Ambas interpretaron "Lo Malo", un tema que encandiló al público, pero que finalmente no fue la más votada por los espectadores. Alfred García y Amaia fueron los elegidos para acudir a Lisboa 2018 con "Tu canción".