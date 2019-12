'AJ and the Queen' tendrá cameos de 22 reinas de 'RuPaul's Drag Race'

RuPaul se rodeará de sus jóvenes aprendices en 'AJ and the Queen', la ficción que Netflix planea estrenar el 10 de enero de 2020. Dejando de lado su reality show, retomará su faceta como actriz para meterse en la piel de Ruby Red, una drag queen que verá cómo su vida cambia por completo cuando se cruce en su camino AJ, un niño de once años interpretado por Izzy Gaspersz.

Bianca del Rio en 'AJ and the Queen'

Tal y como informa Entertainment Weekley, un total de 22 reinas concursantes de 'RuPaul's Drag Race' acompañarán a Mama Ru en su nueva comedia. Los espectadores podrán disfrutar de las apariciones estelares de Ongina ('RPDR 1'), Victoria "Porkchop" Parker ('RPDR 1'), Jujubee ('RPDR 2', 'AS 1'), Pandora Boxx ('RPDR 2', 'AS 1'), Mariah Balenciaga ('RPDR 3'), Alexis Mateo ('RPDR 3', 'AS 1'), Manila Luzon ('RPDR 3', 'AS 1', 'AS 4'), Latrice Royale ('RPDR 4', 'AS 1', 'AS 4'), Chad Michaels ('RPDR 4', 'AS 1'), Jinkx Monsoon ('RPDR 5'), Jade Jolie ('RPDR 5'), Bianca Del Rio ('RPDR 6'), Katya ('RPDR 7', 'AS 2'), Ginger Minj ('RPDR 7', 'AS 2'), Kennedy Davenport ('RPDR 7', 'AS 3'), Jaymes Mansfield ('RPDR 9'), Valentina ('RPDR 9' y 'AS 4'), Trinity The Tuck ('RPDR 9', 'AS 4'), Eureka O'Hara ('RPDR 9' y 'RPDR 10'), Mayhem Miller ('RPDR 10'), Monique Heart ('RPDR 10', 'AS 4') y Vanessa "Miss Vanjie" Mateo ('RPDR 10', 'RPDR 11').

Las reinas aparecerán junto a Ruby Red en sus distintas actuaciones por locales nocturnos, y algunas de ellas serán amigas de la protagonista. Le acompañarán en su objetivo de recuperar el dinero que su examante (Josh Segarra) y su acompañante Lady Danger (Tia Carrere) le robaron, echando por tierra su sueño de abrir su propio club.

Una serie sobre un crío en un show de drag queens

"No es una serie sobre una drag queen en un show de críos. Es sobre un crío en un show de drag queens. Es arriesgado y toca algunas tramas oscuras", ha declarado RuPaul sobre 'AJ and the Queen'. La primera temporada estará formada por diez episodios, en los que la reina explorará "algo de lo que tenía ganas". Será la manera de que sus chicas le devuelvan la fama que les ha conseguido en forma de un reclamo publicitario.