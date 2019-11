'RuPaul's Drag Race UK' celebra su final y corona a su primera ganadora británica

La primera edición de 'RuPaul's Drag Race UK' ha llegado a su fin entre los aplausos de los fans más internacionales, que ha alabado el toque diferencial de las reinas británicas, y el escepticismo de parte del público de BBC, que considera que no se ha reflejado del todo la diversidad del drag de Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. The Vivienne, Divina de Campo y Baga Chipz abrieron su camino hasta la final y una de ellas ya tiene la ansiada corona de la ganadora.

RuPaul propuso al trío finalista el último challenge del programa: componer una estrofa de la canción "Rock It (To The Moon)", grabarla e interpretarla en la pasarela con una complicada coreografía. Como era de esperar,. The Vivienne conseguía anteponerse al challenge de la girlband y sorprendía con una ejecución solvente, mientras Baga evidenciaba mayores dificultades en el baile.

The Vivienne, ganadora de la primera edición de 'RuPaul's Drag Race UK'

Entre ensayo y ensayo, Baga explicaba en el podcast de RuPaul y Michelle Visage la complicada relación con su madre, al descubierto cuando visitó el werk room y tuvo que convertirla en una drag queen. La londinense aclaró que apenas había hablado siete veces con ella en los últimos diez años, ya que se crió con su abuela mientras su madre formaba otra familia. Por su parte, Viv recordaba sus adicciones a las drogas, solventadas gracias a un grupo de amigos que conoció en Gran Canaria.

En el runway final, estas dos reinas desfilaban con brillantes vestidos de gala y Divina optaba por un vestido inspirado en la bandera británica. Mientras RuPaul debatía con Michelle, Alan Carr y Graham Norton para tomar su decisión final, las finalistas se reencontraban con sus compañeras en el taller, ofreciendo un emotivo momento de unión pese a las tiranteces que hayan podido tener en las semanas anteriores.

The Vivienne gana 'RuPaul's Drag Race UK'

De vuelta a la pasarela, RuPaul decidía eliminar a Baga Chipz y convertirla en tercera finalista de la edición. The Vivienne y Divina de Campo se enfrentaban entonces en un lipsync definitivo, tras el cual la preciada corona aterrizaría sobre una de ellas. Por su cuidada estética, sus sofisticados looks, su solvencia en los retos y sus actuaciones en el escenario, RuPaul determinaba que The Vivienne reunía el charisma, uniqueness, nerve and talent para ganar la edición.

The Vivienne se convertía en la ganadora de la primera edición de 'RuPaul's Drag Race UK', cuya renovación por una segunda ya ha sido confirmada. Con el cetro de Primera Superstar de 'Drag Race' en Reino Unido, desfilaba por última vez y se preparaba para su premio: viajar a Hollywood para grabar su propia serie con el equipo de World of Wonder. El programa anunciaba su estreno para 2020 en un teaser final animado.