Alaska defiende a Miguel Bosé y su postura negacionista: "Yo soy muy de la teoría de la conspiración"

Alaska ha visitado 'La resistencia' para hacer promoción de su nuevo trabajo y ha revolucionado las redes sociales por defender a Miguel Bosé cuando David Broncano le ha preguntado a la mexicana acerca de la postura negacionista del coronavirus que ha adoptado el cantante. Muy seria, Alaska ha pedido al programa que no sigan riéndose de Bosé, afirmando que ella es "muy de la teoría de la conspiración".

Alaska defiende a Miguel Bosé y su postura negacionista en 'La Resistencia'

"Tengo amigos a los que les encanta lo que dice Miguel Bosé", ha continuado diciendo Alaska, a la vez que reiteraba que no se hicieran bromas con su postura ante la pandemia. Para matizar su discurso, que puede ser muy peligroso en una crisis sanitaria como la que vivimos, Broncano ha recurrido al humor: "Ya, pero es que va loco. ¿Has visto lo que ha dicho? Hay que darle un toque. Yo entiendo que eres su amiga...".

Pero Alaska no se ha dejado convencer y no ha rebajado su postura, explicando que no pide respeto para Bosé porque sea su amiga, sino porque está convencida de lo que dice. "Llegada a estas alturas de la vida, entiendo que hay discursos oficiales, pero si yo los hubiera seguido no hubiera sido lo que soy", ha dicho la cantante con un tono de orgullo. Broncano ha intentado de nuevo reconducir la situación y darle la oportunidad a Alaska de que no apoyase el negacionismo, pero la artista ha soltado un rotundo "¡no!" ante la insistencia del presentador a tachar a Bosé "de loco".

Broncano no ha tirado la toalla y le ha pedido a la cantante que le mande un mensaje al hijo de Lucía Bosé. "No soy nadie, ni tú tampoco, para dar un toque a nadie", ha afirmado Alaska. "Yo espero que, cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis", ha pedido. El presentador, visiblemente alucinado por las declaraciones de la cantante, le ha dicho que él sí que le diría que está loca si repite las palabras de Bosé sobre el covid.

Alaska y Broncano discuten en 'La Resistencia' por la postura negacionista de Miguel Bosé en la pandemia del coronavirus

"¿No hemos entendido en el siglo XXI que cada uno puede decir y hacer lo que quiera?", ha reivindicado de nuevo Alaska. Broncano ha sido entonces más firme y ha asegurado que hay unos límites: "Está diciendo que se carguen a la gente". La cantante ha seguido enrocada en su postura, explicando que cada uno "tiene criterio para hacer lo que tiene que hacer, independientemente de lo que diga Bosé".

Broncano se planta ante el negacionismo

Broncano ha querido zanjar la discusión haciendo referencia a las decenas de artículos que se publicaron en prensa demostrando que Miguel Bosé mentía y que el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa. Alaska se ha limitado a reírse y mostrarse muy escéptica con las declaraciones de los científicos: "Me interesan mucho los puntos de vista disidentes".

Broncano ha afirmado que Alaska es la primera persona que conoce que se pone de parte de Bosé. "Te has desinstalado el Windows del portátil, ¿eh?", ha bromeado el jienense en referencia a unas declaraciones del cantante sobre la supuesta intención que tendría Bill Gates de controlarnos con su sistema operativo o con una potencial vacuna. "No tengo Windows", ha dicho Alaska. "Claro, porque por ahí te mete el virus Bill Gates", le ha respondido en tono jocoso Broncano. "Exactamente", ha afirmado la mexicana.