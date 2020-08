El día en el que Miguel Bosé hizo llorar a Toñi Moreno en una rueda de prensa

El cantante Miguel Bosé está de plena actualidad y no precisamente por su trabajo. El artista defiende que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos" y por ello, las últimas semanas no ha dudado en mostrar sus dudas respecto al COVID-19. Este incluso incitó días atrás a sus seguidores a acudir a la concentración antimascarilla que se celebró el domingo 16 de agosto en la madrileña Plaza de Colón; una conducta que ha sido duramente criticada por muchos y que fue analizada en 'Viva la vida' este domingo 23 de agosto en la tarde de Telecinco.

Lo que poco podíamos esperar es que la presentadora del espacio Toñi Moreno iba a revelar una dura anécdota que protagonizó junto a él. Esta ha contado que años atrás, cuando trabajaba como reportera de 'Andalucía directo' de Canal Sur en Málaga tuvo que ir a cubrir una rueda de prensa protagonizada por el propio Miguel Bosé junto a Ana Torroja. La intención de la periodista era además de cubrir la presentación poder realizar algunas preguntas individuales a ambos, algo que el representante del cantante aceptó y prometió. ¿El problema? Eso no se cumplió cuando Moreno llegó al lugar.

Allí, el representante de Bosé explicó que el artista no quería dar entrevistas individuales, algo que sin duda indignó a los periodistas allí presentes. "Le dije que estábamos un pelín enfadados porque nos había prometido que iba a dar entrevistas", ha contado Moreno, para después revelar lo que sucedió justo después. "No pude terminar, él dijo: 'por favor, fuera' y vino un hombre muy grande para echarme", ha seguido contando la periodista. "Yo dije que me iba junto a mis compañeros, pero allí no se fue nadie", ha seguido explicado entre risas la presentadora, ironizando con el gran compañerismo que existe en su profesión y confesando que "lloré muchísimo". Unas lágrimas que con el tiempo se convirtieron en nervios y es que tal y como ha contado también, "cuando me decían su nombre me ponía hasta nerviosa".

Torito también fue expulsado por Bosé

Pero ella no ha sido el único rostro de 'Viva la vida' que ha sufrido el mal carácter del cantante. Mientras que Luis Rollán afirmó que su relación con el artista siempre ha sido muy buena, Torito explicó semanas semanas atrás en su oficial en su perfil oficial de Twitter que el cantante, al igual que a Toñi Moreno, le echó de una rueda de prensa. "Hace unos años lo pasé fatal cuando Miguel Bosé me echó de una rueda de prensa, con el tiempo he aprendido que la locura es un cierto placer que solo el loco conoce. Miguelito estás como una Cabra. #yousomascarilla", escribió el colaborador y reportero, criticando directamente a este por tu actitud respecto a la pandemia que sufrimos.