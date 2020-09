Concha Velasco cede el testigo de 'Cine de barrio' a Alaska: "Nadie me ha dicho que me vaya"

El programa de 'Cine de barrio' del 26 de septiembre de 2020 pasará a la historia del formato. Llegó la hora de que Concha Velasco cediera el testigo a Alaska tras casi 10 años siendo la presentadora del programa, y es que el 15 de enero de 2011 era ella misma quien obtenía la bendición de Carmen Sevilla. Por eso mismo, la presentación de "Las señoritas de mala compañía", protagonizada por ella, fue un homenaje a la labor que ha realizado todos estos años.

Concha Velasco le da la bienvenida a Alaska a 'Cine de barrio'

Con varios vídeos sobre su paso por el programa desde antes incluso de ser la presentadora, Concha Velasco explicaba su salida del programa: "Me voy porque todo en la vida tiene su momento. Nadie me ha dicho que me vaya, aquí me han tratado con mucho cariño. Hay que dejar las cosas en alto y una ha decidido que era el momento de dejar 'Cine de barrio'".

Alaska recoge el testigo

"Ha llegado el momento de que les presente a quien a partir de hoy va a estar al frente de 'Cine de barrio': Olvido Gara, Alaska", introducía la presentadora. "Desde la distancia, mi veneración", saludaba la nueva conductora. "Tengo que decirte como me dijo a mí Carmen Sevilla en su momento: te doy mi bendición y todo mi cariño. A partir de este momento te deseo que tengas el éxito y el cariño que yo he tenido en esta casa durante estos diez años", le daba la bienvenida la mítica actriz.

"Te lo agradezco, Concha. Para mí, como seguidora del espacio y como fan devota tuya, esto es un regalo", recibía Alaska. "Dejas el listón muy alto y lo recibo con mucho cariño". La cantante daba paso a una serie de vídeos sobre la carrera de Velasco en la cadena, lo que provocaba la emoción de esta: "Pensaba que no se iban a acordar de mi carrera porque aquí cuando pasas a tener 80 años, te olvidan".