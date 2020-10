La Terremoto, Alaska y Flo, nuevos presentadores de 'Telepasión': Así será la programación navideña de TVE

El 2020 no está siendo un buen año teniendo en cuenta la pandemia mundial que se está viviendo y que ha provocado una gran crisis económica. No obstante, para muchas personas saber que la época navideña está a la vuelta de la esquina puede que les ayude a sobrellevar un poco mejor los últimos meses de este año. Una vez que el alcalde de Vigo coloca las luces de Navidad y los turrones se ponen en venta en todos los establecimientos, sabemos que pronto se estará inmerso en el ambiente navideño, algo que en breve sucederá en RTVE. Y es que sin haber celebrado aún la noche más terrorífica del año, Halloween, la cadena pública ha querido adelantarse más que nunca y se ha puesto manos a la obra planificando toda su programación navideña del 2020-2021, la cual tampoco se aleja mucho del tipo de programas que proponen cada año.

Pablo Alborán, Vanesa Martín, Raphael, Alaska, Florentino Fernández y La Terremoto

Especiales musicales

Una vez más la cadena se vestirá de fiesta para acompañar a los espectadores con un contenido repleto de música y diversión. Como ya es habitual volverán a emitir varios especiales musicales que serán protagonizados por grandes voces de la canción y cuyas grabaciones arrancarán en breves. En este caso, los elegidos son Vanesa Martín, Pablo Alborán y Raphael. La cantante malagueña compartirá escenario con diferentes amigos y conocidos que la ayudarán a recordar su maravillosa discografía con conmovedores duetos mientras que Pablo Alborán repetirá con un especial propio donde además de cantar sus temas más célebres podrá mostrar las canciones de su nuevo trabajo discográfico. Por último y como es evidente, no podría faltar el especial de Raphael, porque si el cantante no apareciera durante esa época en la pequeña pantalla no sería Navidad. Con su presencia en antena las fiestas son siempre especiales pero en este caso el mítico interprete de "Mi gran noche" celebra el 60º aniversario de su carrera musical, lo que hace mucho más especial su cita.

Vuelve 'Telepasión'

La cadena apuesta otra vez por emitir 'Telepasión', el especial de TVE que reúne a numerosos rostros de la cadena pública protagonizando divertidos y sorprendentes números musicales. Este año se notará especialmente la falta de Roberto Leal en el formato, tras su marcha a Antena 3, ya que el expresentador de 'OT' era el principal conductor del espacio en las últimas temporadas. Sin embargo, TVE le ha buscado recambio y es que aprovechando el tirón que esta teniendo 'MasterChef Celebrity 5' ha fichado a dos de los celebrities que más momentazos están dando en la edición, Florentino Fernández y La Terremoto de Alcorcón (Pepa Charro). Junto a los dos cómicos estarán también la cantante Alaska, la nueva presentadora de 'Cine de barrio' en la cadena.

Y se mantienen los clásicos

Más allá de los especiales musicales que tienen preparados para este año, RTVE mantendrá también sus típicas citas en esa época como las Campanadas, el Sorteo de la Lotería de Navidad, el Mensaje del Rey, la gala 'Inocente, inocente', el humor de José Mota o una nueva edición de 'MasterChef Junior'. Aunque la pandemia afectará a algunos formatos que tendrán que seguir una serie de medidas preventivas como es el caso de la Loteria de Navidad, donde se reducirá el aforo al Teatro Real de Madrid y los premiados tendrán que evitar los abrazos y besos. La cadena aún no ha anunciado quienes presentarán las Campanadas 2020, aunque es previsible que Anne Igartiburu repita un año más como anfitriona del 2021. ¿Quién será el rostro que le acompañará la última noche del año?