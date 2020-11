La petición de Miguel Ríos sobre Miguel Bosé en 'La Resistencia': "Pobretico, no os riáis de él"

Tras la entrevista del rapero Dollar Selmouni en 'La resistencia', llegó el turno de Quequé y su invitado sorpresa, que resultó ser otro cantante: Miguel Ríos. El veterano artista visitaba por primera vez el programa presentado por David Broncano y se mostró "muy contento" porque reconoció ser seguidor del late night.

Miguel Ríos lanza una pullita a Miguel Bosé en 'La Resistencia'

Durante la charla, David Broncano alabó la cabellera del invitado, que reconoció tener un buen pelo: "Para la edad que tengo es un milagro". El presentador se mostró preocupado por su salud capilar y quiso saber si el cantante aconsejaría a alguien hacerse un trasplante capilar. Ríos reconoció que él si se pondría pelo en caso de perderlo y que conoce a otros compañeros de profesión cuya solución a la calvicie ha sido ponerse peluca.

Broncano y Quequé intentaron presionarle para que revelase algún nombre, a la vez que el público apoyaba la petición. Ríos se mantuvo firme y se negó en rotundo. "Un compañero vale más que todos vosotros, y mira que os aprecio", dijo el cantante mirando al público del Teatro Arlequín. Broncano admitió que era un gesto bonito hacia sus compañeros, pero quiso saber si estaría dispuesto a hablar mal de alguno de ellos. "En la puta vida", afirmó tajante el cantante.

Pullita a Miguel Bosé

Broncano y Quequé querían que hablase mal de otro cantante, pero Ríos no parecía dispuesto y no recordaba el nombre de ninguno que le hubiera caído mal o le hubiese hecho algo malo en el pasado. "Miguel Bosé", sugirió Quequé. Este cantante está muy de actualidad y siempre que va un artista al programa de Movistar+, le preguntan por él."Pobrecito, no os riáis de Miguel Bosé que peor lo lleva él", respondió Ríos, despertando la risa de todos los presentes en plató.