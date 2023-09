Por Fernando S. Palenzuela |

El 5 de septiembre conocíamos que Alaska no iba a continuar formando parte de 'Cine de barrio' en su nueva temporada. Esta noticia coincidía con la de su fichaje por 'TardeAR', por lo que se pensó que la cantante había preferido saltar al lado de Ana Rosa Quintana que seguir en el clásico espacio de cine español de La 1. Sin embargo, esta ha negado que la decisión de dejar de presentar 'Cine de barrio' fuera suya.

Alaska en 'Cine de barrio'

", explicaba en sus redes sociales, donde ha aclarado que colaborar en 'TardeAR' o ' Mask Singer: adivina quién canta ' no ha interferido en su trabajo como presentadora en estos tres años, pues siempre se ha sentido libre de poder enlazar proyectos en diferentes cadenas.

"Nunca hubiera dejado de presentar 'Cine de barrio' voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional", aclaraba. "Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto. Pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que 'Cine de barrio' no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más". De este modo, la presentadora deja caer que habría sido despedida o apartada por RTVE, quienes habrían preferido darle un cambio de identidad al espacio.

Nueva etapa con Inés Ballester

Televisión Española no ha tardado en encontrar una sustituta para Alaska en 'Cine de barrio', pues la elegida es Inés Ballester. La de Castellón ya tiene experiencia en el formato, dado que acompañó a Carmen Sevilla en 2010 para colaborar en las entrevistas en sustitución de Juan Carlos Cerezo. En esta ocasión, la conductora hará frente a este reto en solitario.