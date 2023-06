Por Beatriz Prieto |

'Mask Singer 3' celebró su semifinal el miércoles 21 de junio en Antena 3, donde tras la expulsión de Bebé, Ratita, Gorila y Hada actuaron sobre el escenario para alcanzar la final. Un objetivo que alcanzaron las dos primeras, lo que dejó fuera de la competición a Hada, máscara bajo la cual se descubrió Alaska.

Alaska se descubre bajo la máscara de Hada en la semifinal de 'Mask Singer 3'

Hada sumó nuevas pistas a las que ya había lanzado a lo largo de las dos galas anteriores en las que había actuado, con un vídeo en el que se la mostraba en el bosque, junto a un girasol con centro azul, guardado como un tesoro., aseguraba la entonces misteriosa concursante, a quien se la veía recorriendo el bosque ante unas señales en las que se podía leer

En esta ocasión, además, Hada interpretó sobre el escenario "Good 4 U", tema de Olivia Rodrigo, tras el cual los investigadores lanzaron sus teorías, que mantuvieron cuando se anunció la despedida de la máscara. Ana Obregón reiteró su apuesta por la propia Alaska, a quien había calado ya desde el primer programa, a la cual se sumó Javier Ambrossi al reconocer la voz de la artista y, además, relacionar muchas de sus pistas con ella, sobre todo en el caso de los carteles, los cuales señalaban, literalmente, al estado de Alaska, en Estados Unidos. Su firme apuesta no cambio la opinión de Javier Calvo, que puso sobre la mesa a Ágatha Ruiz de la Prada, ni tampoco la de Mónica Naranjo, que se mantuvo, como en la última cita, con Almudena Cid.

"Tiene un máster en Alaska"

De este modo, Ambrossi y Obregón sumaron un nuevo acierto, colocándose en cabeza entre sus compañeros, y lo celebraron entre abrazos y saltos de alegría. "Ana tiene un máster en Alaska", bromeó la concursante, al descubrirse, ante lo que la aludida apuntó que "me he visto tu vida y, aparte, te adoro, te conozco desde hace muchos años, pero es que la cadencia de tu voz, esa forma tan mágica que tienes de hablar...". "Ha sido brutal. He tardado tres galas en darme cuenta de lo bien que has jugado", alabó Ambrossi, a quien le había confirmado la sospecha el escuchar su voz.

"Obviamente, intentamos irnos al otro extremo de donde a mí me gusta cantar. Todo esto ha sido voz mixta, falsete. Y además han sido tres canciones muy fraseadas", apuntó la concursante, sobre su trabajo en el programa, el cual calificó de "muy divertido". Al hablar de su fichaje para el concurso, Alaska afirmó haberlo tenido "clarísimo, es una de esas cosas en las que si quieres, hay que lanzarse". "Por mi carácter sé que puedo hacer esto, porque puedo estar callada mucho tiempo", bromeó la artista, en una clara referencia a su marido y mánager, Mario Vaquerizo, de quien lanzó la posibilidad de que también se ocultara bajo una de las máscaras sin que ella lo supiera.