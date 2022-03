Alaska defiende la letra de "SloMo": "Si no te gusta, no la consumas"

La candidatura de Chanel Terrero sigue dando que hablar. La que fuera una de las presentadoras del Benidorm Fest, Alaska, se ha pronunciado sobre la última polémica, relacionada con la letra de "SloMo", canción con la que España participará en el Festival de Eurovisión 2022.

Alaska, en 'Cine de barrio'

La cantante acudió a la Cadena SER, donde le preguntaron qué opinaba sobre la controversia generada por el tema de Terrero. "Yo creo que no podemos meternos en las letras ni en los libros ni en las películas de nadie. Si no te gusta, no la consumas, o di que no te gusta. No es un problema de opinión, la opinión es libre", decía, tajante.

Además, advertía: "Cuidado". La cantante recordó la época en la que la cultura pasaba el filtro de la censura en España, teniendo que cambiar, por ejemplo, las portadas de algunos discos. "Esto lo hemos vivido y no va a ningún buen lugar. Cuando algo no te gusta no lo consumas, manifiéstalo, pero no intentes que alguien no haga algo que quiera porque lo haga como tú quieras. Eso tiene un nombre y lo hemos vivido", recordaba.

La denuncia del BNG contra "SloMo"

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) utilizaba la letra de "SloMo" para denunciar el machismo, especialmente con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer. "8 de marzo. Más de 100 años luchando, pero en sus cabezas...", arrancaba el cartel. "Con mi bun bun, le tengo dando zun zun. Non dady, non. El sistema perpetúa la cosificación de las mujeres", continuaba, en lo que es una de las múltiples críticas a la letra que nos representará en Turín.