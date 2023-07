Por Beatriz Prieto |

El jueves 29 de junio, Alba Carrillo comenzó a hacerse vial en redes a raíz de sus explosivas declaraciones en su canal de Twitch, "El Salón de Té", en las que reventó el desenlace de '¡Vaya vacaciones!', criticó a Ana Rosa Quintana y a Emma García, al igual que apuntó a un posible tongo sobre la victoria de Adara Molinero en 'GH VIP 7'. Por ello, al día siguiente, la madrileña dedicó unas palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram, donde también defendió sus declaraciones ante los críticos con ella.

Alba Carrillo agradece los mensajes de apoyo y defiende sus declaraciones en su cuenta de Instagram

"Quería pasarme por aquí simplemente para deciros que. He recibido muchísimos mensajes, creo que ha sido la vez que más mensajes he recibido", confesó Carrillo, en un par de stories de Instagram publicados el viernes 30 de junio. "Simplemente he hablado desde la verdad y", recalcó la excolaboradora de Mediaset.

"Quiero mandaros un beso enorme a todas las personas que me habéis apoyado y me habéis mandado deseos preciosos", recalcó Carrillo, antes de apuntar a "los que no, me da exactamente igual", puesto que "la que ha sido despedida de forma injusta, la que ha sido tratada mal, la que no tiene derecho a paro, la que no ha tenido un certificado de empresa, la que no ha tenido una carta de despido, soy yo".

"No me callo ante nadie"

"Y la que está sufriendo eso, con las consecuencias que conlleva económicas para una familia y en su vida personal y emocional, que llevo llorando creo que un ratito al día desde el 31 de marzo, el día que me despidieron y me echaron como un perro", añadía la madrileña. "Entonces, como la que ha sufrido todo eso soy yo, pues soy la que lo dice y me parece muy a quien no le guste, pero no estáis aquí en mi casa todos los días y no sabéis mi situación, así que no me callo ante nadie", remató Carrillo, con toda una declaración de intenciones.