Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Alba Carrillo ha estallado contra Mediaset en su canal de Twitch a través de un vídeo en el que comenta sus más sinceras opiniones y tumultuosa experiencia como extrabajadora del grupo audiovisual. Entre los ataques a excompañeros de la cadena y otras denuncias, la excolaboradora también ha compartido una anécdota sobre su participación en la séptima edición de 'Gran Hermano VIP', donde quedó de finalista. Concretamente, cuenta cómo un directivo de la cadena le anunció antes de cerrarse las votaciones de que había quedado de segunda.

Alba Carrillo en su canal de Twitch

"Todavía no se habían cerrado los teléfonos y se acercó Paco Fernández, uno de los directivos de la cadena, y me dijo: 'Alba, [...]'", dijo Carrillo, a la vez que imitaba en forma de burla la forma de hablar del hombre, del que dice que no tenía muchas luces. "'Paco...", anunció de esta forma la modelo, dejando claro que el resultado de la votación estaba amañado por la cadena. "", confesó.

"¡Haced las cosas bien, no engañéis a la audiencia!", quiso aconsejar Alba Carrillo a Mediaset, a lo que prosiguió diciendo: "Si queréis mejorar, lo que tenéis que hacer es dejar de engañar [...] a la gente que trabaja para vosotros, darles un sueldo digno con las condiciones que se merecen". Carrillo tampoco pudo evitar comentar la caída de audiencia de Telecinco frente a la subida de Antena 3, su cadena rival: "Os está ganando la que era la cadena triste. ¿Sabéis por qué? ¡Porque pagan bien! [...] No solo tienen que vivir en un chalé Ana Rosa y Chelo Montesinos", finalizó de esta forma su comunicado haciendo referencia a la brecha salarial entre los diferentes trabajadores de la empresa.

¿Hubo también tongo en 'Supervivientes 2023'?

El presunto tongo de 'Gran Hermano VIP 7' pone sobre la mesa la posibilidad de que Mediaset haya amañado más veces el resultado de otros de sus muchos realities. Sin ir más lejos, Adara Molinero acaba de quedar finalista en la edición de 'Supervivientes 2023', habiéndole quitado el puesto de ganador su compañero de concurso y nueva pareja sentimental Bosco Blach, el sobrino de Pocholo.

Cuando ambos finalistas entraron en el plató del programa, Carlos Sobera introdujo a Adara diciendo: "En esta ocasión no ha ganado, pero lo habría merecido como los demás". La introducción causó polémica en las redes, ya que las votaciones todavía seguían activas y, por lo tanto, los rumores de que hubo tongo se empezaron a extender como el fuego. Mediaset, aun así, ya ha confirmado que todo fue un error de guion.