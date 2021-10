Alba Carrillo paraliza 'Sábado deluxe' tras una "encerrona": "Tenemos movida"

Es habitual en 'Sálvame' ver como los colaboradores abandonan en ocasiones su puesto de trabajo tras alguna trifulca. Sin embargo, esta vez ha sido la directora de 'Sábado deluxe' quien se ha ausentado por un problema con Alba Carrillo. La modelo puso contra las cuerdas a la dirección del programa, asegurando que ella no iba a estar presente durante el polígrafo de su madre. "Tenemos movida", resumía Jorge Javier Vázquez, que fue capaz de reconducir el espacio a pesar de este viraje.

La modelo no cedió y siguió diciendo que ella no había aceptado tal cosa. Además, la hija de Lucia Pariente se mostró enfadada tras escuchar las palabras de su directora: "Yo no quiero que me hagan encerronas de estas. Yo no había dicho que fuera a sentarme". La actitud de Carrillo llevó a Patricia González, directora del formato, a aclarar lo sucedido en la medida de lo posible: "Nadie ha mentido a Lucía, ni el representante ni nadie. Una cosa es lo que ella le ha contado a Alba. Hay una ocultación de la verdad".

Aun así, sus compañeros apuntaron que fue ella misma quien dijo que sí iba a participar en dicha parte del programa. Entre otros, Belén Esteban aseveraba que la modelo aceptó estar presente en plató durante el polígrafo, aunque finalmente esta comparecencia no llegara a suceder. El malentendido llevó a Jorge Javier Vázquez a paralizar el programa y acudir en busca de la exmujer de Feliciano López.

Una comprometida pregunta

El cambio de decisión de Carrillo pudo deberse a una pregunta en particular. Lucía Pariente se iba a someter al polígrafo, lo cual implica siempre enfrentarse a cuestiones delicadas, y una de ellas guardaba relación con la supuesta infidelidad de la modelo a Santi Burgoa. Quizás esa comprometida situación hizo que Carrillo cambiara de opinión y no quisiera estar presente en plató cuando se abordara dicho asunto.