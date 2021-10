Alba Carrillo no ve con buenos ojos que Isabel Rábago critique las actitudes de Lucía Pariente.

Alejandra Castelló

La sexta gala de 'Secret Story: Cuenta atrás' tuvo como grandes protagonistas a Isabel Rábago y Lucía Pariente, dos de las concursantes que estaban nominadas. Para comenzar, la primera fue salvada al obtener el menor porcentaje de votos, y es que, como ya apuntó Alejandra Castelló, los fandoms de Pariente y Adara Molinero iban a ir uno en contra del otro dado que la colaboradora de 'Ya es mediodía' es la menos conflictiva.

Por otro lado, Lucía Pariente fue el eje central de la sala de la verdad. Por ella pasaron Cristina Porta y Luca Onestini, quienes protagonizaron el primer edredoning de la edición. La madre de Alba Carrillo los acusó de estar realizando un montaje. Quien también pasó por allí fue Adara, de quien Pariente dijo que actuaba como la recadera de Luca y Cristina.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó con Isabel Rábago, lo que detonó la relación entre esta y Alba Carrillo. Isabel no comparte muchas de las actitudes de la madre de su amiga y se encuentra entre la espada y la pared. Desde plató, Carrillo no vio con buenos ojos esto y se sintió traicionada por su amiga, asegurando que a partir de ese momento se rompía la amistad. Es más, Alba llegó a pedir la expulsión de su madre, ya que afirma que no la está viendo disfrutar.