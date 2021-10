Telecinco emitió el 19 de octubre, como cada martes, una entrega de 'Secret Story: La casa de los secretos' a cargo de Carlos Sobera, en la que el presentador quiso abordar las diferencias que habían surgido entre Alba Carrillo y María Jesús Ruiz, después de que la segunda respondiera en la última gala a los duros mensajes que la hija de Lucía Pariente le había dedicado en redes sociales. Una conversación que terminó con ambas colaboradoras enfrentadas en plató, donde se lanzaron múltiples pullas.

Alba Carrillo y María Jesús Ruiz, enfrentadas en 'Secret Story'

"El domingo te cogiste un cabreo con María Jesús... a nadie le sienta bien que llamen Lucifer a su madre", señaló Sobera, al comienzo de la gala, dirigiéndose a Carrillo, quien se limitó entonces a mirarlo, en silencio. "No quieres explotar todavía, ¿no?", indagó el presentador, momento en el que Ruiz intervino para opinar que "ella es más valiente en sus redes sociales". "No te voy a dar un minuto de gloria. Lo que te dije lo mantengo aquí y en la China", aseguró entonces la madrileña, ante lo que la aludida replicó que "tú y tu madre os retratáis cada vez que habláis, eso está claro". "Y tú cada vez que vienes", contraatacó Carrillo. "Yo vengo muy asiduamente, gracias a dios, porque me pagan para comentar un reality", defendió la jienense, a quien su compañera acusó de "opinar lo que te da la gana, sin ninguna objetividad".

"Por supuesto, con total libertad. La que comenta con total cobardía a través de las redes eres tú, que no tienes valor ni de mirarme a la cara", manifestó Ruiz, a quien Carrillo soltó que "me importas una mierda, por eso no te miro". "Si quieres empezamos a tirarnos piedras, pero vete con tu Curro al Caribe y le pagas tú el viaje", añadió la colaboradora. Unas palabras que hicieron saltar a la ganadora de 'GH Dúo', la cual se puso en pie para indicarle que "conmigo y con mi vida, no te metas". "Yo me meto con lo que me sale del pie, igual que tú", recalcó Carrillo, tras lo cual opinó que "aquí no tenemos vida privada". "Lo que tú no puedes pretender es que tu madre entre en un reality, cobre un pastizal a la semana y pretender que no se le toque ni un pelo", defendió Ruiz, a lo que la madrileña contestó que "yo no tengo por qué aguantar que llames Lucifer a mi madre", antes de que ambas se enzarzaran en una discusión que Sobera trató de atajar, en vano.

"Os podíais ahorrar ciertas cosas"

Carlos Sobera habla con Alba Carrillo tras su pique con María Jesús Ruiz en 'Secret Story'

"Mantengamos la educación y el respeto, aunque tengamos que estar muy enfadados con otra persona", manifestó el presentador, quien señaló a Carrillo que "a ti te molesta lo que dijo, pero es verdad que tú en redes sociales le diste bien y dijiste una cosa fuertecita". A continuación, la jienense defendió que "estoy aquí porque soy comentarista de realities", ante lo que su compañera matizó que, "aparte de comentarista, has vendido tu vida y yo digo lo que pienso, igual que tú puedes opinar de mi vida". "Vamos a intentar respetarnos", recordó Sobera, conciliador, para después ceder la palabra a una Carrillo que se negó a responder a Ruiz. No obstante, la madrileña no tardó en volver a la carga: "tú no tienes trabajo nada más que aquí y no tengo por qué ponerme a tu altura. Vete a vender pescado, que es lo que vendes. Y no voy a darte más duro, porque puedo, pero no quiero".

"Cuando vengo a comentar un reality, vengo con total libertad y valentía y seguiré haciéndolo como me dé la gana", recalcó Ruiz, antes de que el presentador zanjara la disputa. Apenas unos minutos después, sin embargo, Sobera se dirigió a Carrillo para pedir su opinión sobre un vídeo, momento en el que la colaboradora guardó silencio. "Hemos empezado con esta castaña y ya estás fuera del programa", apuntó el vasco, ante lo que la aludida comentó con ironía que "gracias por sacarme". "Vamos a centrarnos, porque tenemos mucho contenido por delante y hay que opinar sobre ello", pidió Sobera, a lo que la madrileña replicó que "por eso mismo, os podíais haber ahorrado ciertas cosas", e incluso se quejó de la situación al tener en cuenta que se daba "el día que está mi madre nominada".