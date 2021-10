'Secret Story: La casa de los secretos' enfrentó su sexta gala en Telecinco la noche del 21 de octubre, en la que Lucía Pariente puso fin a su concurso por decisión de la audiencia. Por ello, la madrileña tuvo que hacer frente a las palabras de los presentes en plató, entre ellos Miguel Frigenti y Elena Rodríguez, quien se mostró especialmente dura con la madrileña, desatando un enfrentamiento con Alba Carrillo en el que la colaboradora soltó un comentario que despertó múltiples protestas, incluso por parte de Jorge Javier Vázquez.

Alba Carrillo y Elena Rodríguez se enfrentan en 'Secret Story'

"Creo que tu mayor lastre dentro del concurso ha sido Isabel Rábago. Creo que te has obcecado mucho con Luca y con Cristina y no tenías razón de ser, y creo que tu mayor enemiga es la que tenías al lado, que te ha acuchillado y es responsable de que hoy estés aquí", manifestó Frigenti, con sinceridad, después de que Pariente fuera recibida en plató, donde pudo reunirse con su hija. "Creo que te has equivocado con el grupo. No con todo, porque estás cómoda con Sandra y con Julen, que aunque a mí me caen mal, yo respeto que te caigan bien, pero creo que te has equivocado de gente y habrías disfrutado mucho más sin la presión que te suponía estar con Isa por respeto a tu hija y porque ella estuviera bien fuera", añadía el colaborador y exconcursante, ante lo que la aludida concedió que "puede ser, pero soy una persona que se marca unos principios y, salvo que alguien me diga, como Groucho Marx, que no le gustan, yo no lo cambio".

A continuación, la expulsada quiso dirigirse a Emmy Russ, quien la había recibido con un abrazo en plato, momento en el que Pariente declaró que "intuía que era carne de cañón y creo que su concurso se lo han cargado los mismos: Isabel y Luis". "Ella entró siendo una reina, la ganadora de este reality. Le entró miedo a mucha gente y es verdad que decía cosas que incomodaban a la gente, pero la veía la pera. No me acerqué mucho a ella, porque había demasiados satélites", opinó Pariente, para después afirmar que "me da lástima que creo que a ti, el mayor daño que te hicieron, era que te arropasen y, sobre tu manta, han comido otros", concluyó la madrileña, quien pudo escuchar entonces la valoración de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. "Creo que te has echado tú sola con tu comportamiento, tus frases dañinas, tu cara por delante y otra cara por detrás", lanzó la defensora de Molinero, a lo que añadió que "hay un comentario en especial que me ha herido muchísimo, que iba dirigido a mi hija: 'se acuerda este año de su hijo'. Hoy estás aquí, por mi parte, por ese comentario".

"Ya verás Carlota"

Jorge Javier se dirige a Alba Carrillo tras su feo comentario en 'Secret Story'

"No entres, porque ella ha dicho lo más grande. No tiene vergüenza. No sabes ni ganar. Es malo no saber perder, pero no saber ganar, es un fastidio", intervino entonces Carrillo, provocando una tensa disputa entre ella y Rodríguez. "¿Sabes mi maletín, cuál es? Es el que me llevé el otro día a la Warner, que son las amigas que yo saqué. ¿Dónde están las amigas de tu hija?", replicaba la madrileña, quien instó a la madre de Molinero a que "dime un solo amigo que se haya llevado tu hija de 'GH VIP 7'". "Lo dije porque yo he intentado conocer a tu hija. De hecho, me parece una buena persona. Tuve la mala suerte de que tuvo un bajón y estuve a su lado pero, por una mala palabra, descolocada, me contestó muy mal y fue un exceso de algo que no fue intencionado y se lo intenté explicar", trató de aclarar Pariente, sobre sus rencillas con Molinero, con quien de hecho mantuvo una actitud cordial e incluso cercana, en sus últimos minutos en la casa de los secretos.

"¿Por qué no se quedan los niños fuera?", planteó Rodríguez, a quien Carrillo echó en cara que "tú acabas de decir una barbaridad", desencadenando un nuevo enfrentamiento con ambas a gritos, en directo, en plató, antes de que Vázquez tratara de seguir con el programa. "Alba, que tiene que ganar este concurso este año", intervino entonces Pariente. "Sí, pues a ver a quién se tira", soltó su hija, llamando la atención de Vázquez. "Cuando dices que hay que saber ganar, también hay que saber perder", declaró el presentador, ante lo que Carrillo señaló que "lo sé, si estoy más acostumbrada a perder". "Me encanta, porque tú misma te hundes", lanzó Rodríguez, con calma, mientras que el catalán apostó por que "luego te arrepientes". Sin embargo, la madrileña negó que fuera a hacer tal cosa, puesto que "esto mismo lo llevo diciendo dos años. A ver si por lo menos no voy a poder cagarme en el convento". "Pues ya verás Carlota", bromeó Vázquez, ante la seriedad de la colaboradora, quien apuntó a que "a ver qué dice sobre lo que ha dicho antes esta señora", en referencia a un comentario previo de Rodríguez que ponía en duda cómo Pariente "habrá tratado a mi, a mi padre y a mi hijo".