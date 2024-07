Por Beatriz Prieto |

Después de arrancar la gala del jueves 11 de julio con el accidente de Bosco Blach, la cita semanal de 'Supervivientes All Stars' terminó como el rosario de la aurora tras las nominaciones y todo a causa de una ácida indirecta que Sofía Suescun dedicó a Jorge Pérez tras nominarlo como líder. Unas breves palabras que hacían referencia a su supuesta deslealtad con Alba Carrillo a finales de 2022, que bastaron para dinamitar la tranquilidad de la palapa e incluso del plató en los últimos minutos de emisión.

Sofía Suescun y Jorge Pérez discuten en 'Supervivientes All Stars'

La tensión entre ambos concursantes ya se palpó cuandopor haberse comido entre los dos la tarta de cumpleaños de la navarra, en lugar de elegir compartir una comida más sencilla con sus compañeros, como les propuso la organización. "Me parece muy bien que te comas tu tarta, pero si todos estamos pasando hambre y hay la mínima posibilidad de que todos comamos,", opinaba Jorge.

Las palabras del cántabro tuvieron consecuencias puesto que, tras ganar la prueba de líder por segunda vez consecutiva, Sofía lo escogió como su nominado: "Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien". "No es un discurso populista. Si no te gusta mi manera de pensar, es problema tuyo. Me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo", replicó Jorge. "Pero es que precisamente tú, que eres el primero que cae en las tentaciones, me tendrías que entender un poco y ahorrarte ese discurso", lanzó entonces Sofía.

"Es un demonio"

"Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar", replicó Jorge. "Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho, así que ponte un punto en la boca y entiéndeme", insistió la navarra, haciendo saltar a Marta Peñate. "¿Qué tiene que ver una tentación con otra? De verdad, ese comentario tan sucio, ¿a cuenta de qué viene?", cuestionó la canaria, quien le recriminó a Sofía que estuviera "todo el día echando en cara el pasado". "Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente lo vea", añadió Peñate.

Ya mientras la gala afrontaba sus últimos minutos, la concursante preguntó a Sofía si "no te cansas de tanta maldad", en medio de una tensión que se trasladó a plató, donde Kiko Jiménez apoyó a su novia: "Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, como ha hecho siempre. Es un quedabién. Y donde las dan, las toman, es lo que hay". "Esta señorita es un demonio, porque lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace", estalló Alicia Peña, la mujer y defensora de Jorge, tras lo cual recalcó que "eso es de mala persona", de pie ante Jiménez, mientras Jorge Javier Vázquez despedía la gala.