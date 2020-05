Lucas Ferraro ('Vis a vis: El oasis'): "Cepo vivirá cosas muy fuertes con Zulema y creará un vínculo con ella"

El universo 'Vis a vis' se despide para siempre en FOX España. Lo hace con 'Vis a vis: El oasis', el epílogo de esta historia que a lo largo de cuatro temporadas enamoró a millones de personas en todo el planeta. Cada lunes, la cadena de pago emite un nuevo episodio de esta ficción producida por Globomedia (The Mediapro Studio) en la que estamos descubriendo cómo es la vida de Macarena y Zulema fuera de la prisión. Junto a ellas encontramos a una banda de chicas que las ayuda a perpetrar su último gran robo y también a Ama y Cepo, las dos personas que regentan el hostal en el que se encuentran todas tras cometer ese gran atraco.

Lucas Ferraro, Cepo en 'Vis a vis: El oasis'

Estos dos personajes tienen un estrecho vínculo con Sandoval, algo que sin duda conecta este final de la historia con todo lo que Maca y Zulema vivieron en prisión. FormulaTV ha podido charlar con Lucas Ferraro, el conocido actor argentino que se pone en la piel de Cepo. El intérprete nos cuenta cómo ha sido el interpretar a un personaje tan sumamente especial, nos da las claves del desenlace de esta historia y además analiza con nosotros cómo es el nuevo presente audiovisual internacional, marcado sin duda por la destrucción de fronteras y la creación de un gran mercado televisivo internacional.

¿Cómo has vivido la pandemia del coronavirus?

Sin duda, el freno que ha vivido el mundo nos ha afectado a todos. Pero en el caso de Argentina, lugar en el que vivo, esto se ha sumado el sufrimiento que había ya porque existe una gran precariedad a nivel económico. Mi reflexión de todo esto es que está muy bien toda la fuerza que se está haciendo desde los Gobiernos en cuanto a tomar medidas se refiere, pero creo que tenemos que ir mucho más allá. Creo que deberíamos reflexionar entre todos, especialmente las fuerzas de poder, en que en el futuro esos sectores de poder pongan también su esfuerzo en la lucha contra todo lo que además del coronavirus nos enferma y mata como sociedad.

He trabajado en series españolas como 'Yo soy Bea' o 'Los hombres de Paco'

Eres de Argentina, un lugar muy unido con España, sin duda

España y Argentina están unidas hace mucho. Nos une un lazo muy grande a nivel cultural e histórico. Yo siempre digo que cada vez que voy a Europa, cuando llego a Madrid es cómo llegar a mi casa. Es una ciudad muy abierta, multicultural y que me ha acogido muy bien todas las veces que he venido por trabajo. Los argentinos y los españoles nos entendemos muy bien; hay una clara hermandad.

¿Cómo llegó la propuesta de formar parte de 'Vis a vis: El oasis'?

Con España desde hace muchos años tengo una ligazón de trabajo. En 2004 empecé en Barcelona trabajando con Cristina Brondo en la que fue mi primera película como protagonista, en 2009 estuve en 'Los hombres de Paco', en 'Yo soy Bea' y en 'Cuéntame cómo pasó' y ahora me llegó esta propuesta. Tenía algo de diferente respecto a todo lo que había hecho hasta ahora en España y Argentina y es que 'Vis a vis' es una serie que ya tenía una aprobación por parte de la audiencia, ya tenía cuatro temporadas, estaba consolidada y ya tenía una dimensión mundial por formar parte de una plataforma. Esto ya no era un trabajo para España, era algo global. Es lo que lo hacía más fuerte e interesante. Además, a nivel técnico y artístico, había un equipazo.

Precisamente, con este mercado global se han roto por completo las fronteras

Antes las series e ideas se vendían. Por ejemplo, en Argentina se hizo una versión propia de 'Cuéntame cómo pasó'; había una ida y vuelta entre países pero ahora no es que simplemente se venda, lo que sucede es que al estrenarse en una plataforma explota en todo el mundo, como ha sucedido con 'Vis a vis', una serie que tiene fanáticos en absolutamente todo el mundo.

Cepo y Ama en 'Vis a vis: El oasis'

Precisamente, la fuerza de esos fanáticos es muy grande. La llamada 'Marea Amarilla'...

Estoy encantado a sumarme a ellos, de unirme a este gran fenómeno para poder disfrutar. Los actores tenemos momentos de altibajos pero los momentos buenos como este son generales. Y es que además de los fans, he disfrutado mucho de estar rodeado de grandes artistas y de un equipo técnico fascinante. Es todo un disfrute para mí, sin duda. Es algo muy bueno para mi carrera.

¿Qué tenía Cepo que te conquistó?

Es un personaje que tiene muchas particularidades, al que sin duda le define el vínculo con su madre. Para trabajar en él me enfoqué precisamente en eso, en la unión que tiene con su madre y también en lo sumamente especial que es. Cuando hablo de él me gusta también hablar de diversidad funcional, y por eso lo que tiene no lo encaré desde un diagnóstico científico o médico sobre una posible patología, en él iba mucho más allá.

Cepo vive totalmente aislado del mundo en El Oasis, ¿verdad?

La historia familiar de Cepo se relaciona mucho con el momento de encierro y aislamiento que estamos viviendo a día de hoy. Él vive aislado bajo el ala de su madre y para él, únicamente existen ella y los clientes de El Oasis. Es una persona que no sale mi para comprar nada fuera de ese hotel que está en mitad de un desierto y cuyo trabajo es estar al servicio completo de su madre. Ese vínculo tan asfixiante con su madre y su historia es lo que me hicieron acercarme a ese Cepo tan especial. Creo sin duda que ese déficit o enfermedad viene provocado por su familia.

En el final de 'Vis a vis: El oasis' hay una gran reflexión sobre la vida y la muerte

¿Es una relación tóxica la que tiene con su madre?

En el vínculo que existe entre ellos hay una dualidad y es que por un lado se ve lo tóxico que hay en su relación pero también vemos cómo la personalidad de Cepo se alimenta de eso. Es lo único que tiene y es que en definitiva, Cepo termina siendo un niño que no logró madurar en muchos aspectos; en otros sí porque él ve cosas que otros no ven. A mí me gusta fluctuar entre esos dos extremos para que el personaje tenga un arco rico de conocer de cara al espectador.

¿Veremos una evolución de Cepo?

Sin lugar a dudas. A Cepo le van a pasar cosas que le van a marcar la vida. Lo que vive en 'Vis a vis: El oasis' es determinante para su futuro. Es un evento extraordinario y transformador para él.

¿Cepo formará parte de la venganza de la familia de Sandoval a Macarena?

Cepo no está metido en la venganza a Macarena, es algo en lo que está metido Ama. Él vive en otra realidad, no está preocupado en vengarse con nadie. Su preocupación es que las toallas estén perfectas, que la gente tenga su maleta en la puerta y que su trabajo salga matemáticamente correcto. Evidentemente lo envuelve un clima familiar, especialmente del lado de la madre, de venganza. Pero a Cepo en principio no le afectará al principio, aunque con el correr de los capítulos evidentemente algo le tocará.

Lucas Ferraro es Cepo en 'Vis a vis: El oasis'

¿Cepo se obsesionará con Macarena, verdad?

A él le impacta la belleza de Macarena, su aura y su ángel. Es un personaje muy atractivo para él. Por otro lado, también tendrá un vínculo maravilloso con Zulema. A ambos les tocará compartir momentos muy fuertes juntos y ella terminará siendo fundamental para él.

¿Cepo será importante en el desenlace de esta historia?

Bueno, habrá que ver... (risas) El recorrido que tiene Cepo está magistralmente guionizado, sin lugar a dudas, y el trabajo de los directores de la serie ha sido fascinante, me sentí muy cuidado. Veremos de cara al final un crecimiento del personaje.

¿Cómo definirías el final de la serie?

Veremos lo fuerte que es la contraposición de las fuerzas generadas por Macarena y Zulema. En el final se ve una gran paradoja de la vida, sobre la muerte, sobre el nacer, el morir... hay algo muy profundo. Hay una gran reflexión sobre la vida y la muerte.