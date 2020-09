Albert Rivera desmiente que haya tenido un problema de drogadicción: "No he probado eso en mi vida"

Albert Rivera ha visitado 'Mi casa es la tuya' para promocionar su nuevo libro y ha aprovechado la charla con Bertín Osborne para sincerarse sobre algunos de los momentos más duros de su vida, como cuando insinuaron que tenía un grave problema de drogadicción. Las redes sociales se llenaron de memes e insinuaciones sobre esta posible adicción y durante meses el tema sonó con mucha fuerza. El exlíder de Ciudadanos ha querido contar ahora cómo vivió tan graves insinuaciones y desmiente rotundamente que haya tenido ningún contacto con las drogas: "Yo no he probado eso en mi vida".

Albert Rivera se sincera con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Rivera ha explicado que recibía tal cantidad de críticas cuando estaba en primera línea de la política española que ya llegó un punto en el que no le afectaba nada: "Todo me la resbalaba". Pero hubo un ataque, como ha contado con la ayuda de su madre María Jesús, que no pudo tolerar y es que le acusaron de ser adicto a las drogas. Un bulo que le afectó especialmente porque su tío murió "por la droga" y que hizo que su madre dejase de ver la tele durante un año y le pidiera que tomase medidas legales.

"Si no lo haces por ti, algo por nosotros [sus padres] y tu hija", le dijo su madre, que también le ha explicado a Osborne que piensa que en política "no se puede caer tan bajo" y hacer ese tipo de insinuaciones sobre un rival en las urnas. El presentador se ha mostrado de acuerdo con María Jesús, afirmando que "no todo vale". Rivera ha explicado en ese momento que a esa es la conclusión a la que llegó, a la de que no hay que "dejarse pisotear" e interpuso varias demandas, que acabó ganando, contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y otros muchos que insinuaron que tenía problemas con las drogas.

Habló sobre su salida de la política

Albert Rivera también quiso rememorar durante su entrevista otro momento crucial en su vida: cuando dimitió como líder de Ciudadanos tras el fracaso electoral del 10-N. El abogado explicó que llevaba meses muy cansado y que en su mente rondaba la idea de dejar la política porque había perdido la ilusión. Recordó que, durante la campaña del 10-N, "estaba con un pie fuera" y que ya escribía algunas de las frases que finalmente utilizó en su discurso de dimisión.

"El fracaso electoral me devolvió la felicidad", contó Rivera, que no quería maquillar el mal resultado de las elecciones y asumió su parte de responsabilidad abiertamente: "Esto es un hostión en toda regla". El expolítico explicó que para él no existe el término medio y que "o llegaba a presidente del Gobierno o dimitía", por lo que tampoco quiso aceptar "un puestecito" en el Senado o en el Parlamento Europeo. Rivera rechazó conservar un cargo público para ganar un sueldo alto porque no le parecía justo y se hubiera aburrido "como una ostra".

Previendo que este fracaso electoral podía darse, Rivera contó su idea de dimitir al que era su "mano derecha" en el partido, José Manuel Villegas, y a su pareja, Malú. La cantante comprendió perfectamente que su novio tomase esa decisión: "Me apoyó, me entendió y al final ella es una persona que es super exigente consigo misma y que viene al igual que yo del éxito y de picar piedra y que sabe lo que es currar y lo entendió perfectamente".