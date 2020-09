Albert Rivera, sobre Malú en 'El hormiguero': "Uno no elige de quién se enamora"

Albert Rivera reaparece en la pequeña pantalla. Después de meses alejado del foco mediático, el exlíder de Ciudadanos arranca con su gira promocional en diferentes espacios para presentar el libro "Un ciudadano libre". Su primera parada fue en 'El hormiguero', este martes 22 de septiembre, antes de pasarse por 'El programa de Ana Rosa' o 'Mi casa es la tuya'. El catalán charló con Pablo Motos de su salida de la política y su relación con la cantante y jueza de 'Mask Singer: adivina quién canta' Malú.

Albert Rivera en 'El hormiguero'

"Para Pablo un genio de la televisión y un ciudadano libre", fue la dedicatoria que el expolítico dedicó al presentador de Atresmedia al regalarle su libro. Acto seguido, arrancó la entrevista con una pregunta sobre su dimisión: "¿Recuerdas el momento exacto en que tomaste la decisión de irte?". "Resulta que me encontré fragmentos del discurso de dimisión en septiembre y la campaña fue en noviembre. La realidad es que tomé la decisión el sábado antes de las elecciones. Le dije a mi mano derecha que si nos quedábamos por debajo de 20 escaños me tenía que ir", narró Rivera.

El antiguo líder de Ciudadanos confesó algunos de sus errores: "Yo sabía lo que Sánchez pretendía, que iba a pactar con Podemos y con los nacionalistas, y él consiguió una buena estrategia. Él es presidente del Gobierno y yo me fui a trabajar al sector privado y estoy en mi casa, lo que es un éxito en términos electorales". "Pequé un poco de pardillo. Estábamos desenterrando a Franco, la polarización se palpaba y a mí se me ocurrió sacar la bandera blanca en medio de una guerra", añadió.

Su historia de amor con Malú

Más allá de la política, Rivera abrió su corazón para hablar de su relación sentimental con la cantante Malú, con la que tiene una hija: Lucía. "Uno no elige de quién se enamora", aseguró el abogado. "¿Alguien me puede decir por qué no puedo ir a la playa como todo el mundo? ¿Por qué llevo a mi hija a una revisión y me siguen cinco coches de paparazis y me tenga que dar la vuelta? La intimidad es un derecho de todos los españoles", denunció en el programa de Antena 3. Eso sí, afirmó que "ganó el amor".