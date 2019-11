Ana Rosa Quintana lamenta la dimisión de Albert Rivera: "Me da pena que un político acabe así"

La dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos y diputado y su retirada de la política es la primera consecuencia directa de las elecciones generales del 10-N. El anuncio ha acaparado la atención mediática del día después y numerosos rostros televisivos han compartido su opinión al respecto, siendo Ana Rosa Quintana una de las primeras en hacerlo al encontrarse en directo en 'El programa de Ana Rosa'.

", ha comentado a su equipo de colaboradores tras señalar que la situación del partido naranja le recuerda "a los tiempos de la UCD". "", ha remarcado, señalando que "es una pena que un político, cualquiera en general, acabe así".

Ana Rosa Quintana y Albert Rivera durante una entrevista

Como muchos otros analistas políticos, Ana Rosa da por sentada la elección de Inés Arrimadas como "sucesora natural" de Rivera. El hasta ahora líder de Ciudadanos ha decidido retirarse "en coherencia con lo que soy", ha afirmado. El catalán planea ahora volver a dedicarse a la abogacía y "servir a otra gente", en referencia a sus padres, a su hija y a su novia, la cantante Malú, así como a sus amigos y excompañeros de trabajo.

Pablo Casado se une al lamento

Pablo Casado ha sido el primer líder político en pronunciarse en redes sobre la dimisión de Albert Rivera. Como Quintana, el dirigente del PP lamenta la decisión tomada: "Ha sido un gran político y un patriota que ha defendido la libertad y la concordia donde más difícil era". "Siempre ha tenido toda mi consideración y afecto", ha continuado, deseándole "todo lo mejor en el futuro".

Más duro ha sido Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que cree que "Rivera no deja la política hoy" porque "la política le dejó a él hace años". "Durante once años le hemos oído desear cosas horribles a compañeros, compañeras, a amigos y amigas", ha recordado, para concluir con un escueto "nosotros no lo haremos. Que le vaya bien".