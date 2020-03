Risto Mejide carga contra Albert Rivera tras asegurar que le consiguió trabajo: "Ya no somos amigos"

Tras el descalabro de Ciudadanos en las últimas elecciones generales y su consecuente retirada de la vida política, Albert Rivera ha encontrado trabajo en el bufete de abogados Martínez-Echeverria. Un puesto al que, según Risto Mejide, accedió gracias a su ayuda. "Él ha dicho que llevaba meses negociando. Sabéis quién inició esas negociaciones? Yo", afirmó el presentador de 'Todo es mentira'.

Risto Mejide lamenta la actitud de Albert Rivera

"No he sido yo el que lo ha contratado, evidentemente, pero he facilitado que eso ocurriese", reconoció Mejide antes de aclarar que su amistad con el exlíder de Ciudadanos se había roto por completo. "Ya no somos amigos, lamento mucho decirlo. Me influye la gente que no es leal, considerada y agradecida siga por la vida como si nada aprovechándose del silencio de los demás, pero yo estas cosas no me las callo", sentenció.

Muy enfadado con la actitud de Rivera, el presentador de Cuatro no entiende que no le enviase ni un mensaje de agradecimiento: "A mí alguien me consigue un contacto para un trabajo y lo mínimo es enviar un 'gracias' por whatsapp. Si esto lo haces con alguien que te ayuda, qué no harás con los demás", dejó caer sobre quien consideraba un amigo, pero que lo ha "decepcionado a niveles estratosféricos".

El mensaje llegó, pero tarde

Tras la revelación de Risto en el programa del pasado lunes 2 de marzo, el presentador confesó que Rivera le había escrito. "Me escribió después del programa. Me quedé muy a gusto, pero mantengo lo que dije ayer, estoy muy decepcionado", explicó sin querer dar más detalles de la conversación privada entre ambos, dejando el balón en el tejado del abogado: "Si él quiere que lo diga".