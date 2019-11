Alberto, el amante del Maestro Joao, podría tener otro novio desde hace 11 años, según 'Sálvame'

Muchas veces se dice que la realidad supera a la ficción y es posiblemente lo que los espectadores de 'GH VIP' deben pensar de los concursantes del espacio y es que si dentro del hogar más famoso de Guadalix no dejan de sucederse las tramas y los giros, fuera de esas paredes estas tampoco dejan de crearse nuevas historias estrechamente relacionadas con esos personajes. Es precisamente el caso del Maestro Joao, que verá cómo su vida amorosa podría desmoronarse para siempre cuando salga del concurso y descubra lo que está pasando con el que creía el amor de su vida, Alberto. Y es que si él engañó a Pol Badía con este chico, él podría tomar de su propia medicina ya que esté podría haber estado engañándole durante meses.

Alberto en 'Sálvame']

Ese es el bombazo que soltó Kiko Hernández en la entrega de 'Sálvame naranja' emitida este jueves 14 de noviembre. El espacio contó con la visita de Alberto, el amante del vidente. Cabe recordar que conocimos su existencia semanas atrás, cuando Joao confesó en 'GH VIP' que estaba enamorado de otra persona y que con él había engañado a Pol Badía, por el que no sentía absolutamente nada. Pocos días después, el vidente reveló la identidad del chico y ha sido ahora cuando este ha aparecido en 'Sálvame' aunque lo que no esperaba es que su historia podría verse desmontada para siempre.

¿Quién es Maxi?

Hernández le mostró al chico una imagen que el equipo del espacio había recibido. En ella se le veía a él junto a otro chico. El colaborador y Carlota Corredera se interesaron por saber cuándo se había hecho esa instantánea y fue entonces cuando Alberto reveló que posiblemente era una foto hecha un mes antes, en la Feria de Jaén. En esa foto no se encontraba solo, estaba acompañado de un chico llamado Maxi, al que este calificó como "amigo especial". El amante de Joao especificó que era un muy buen amigo pero nunca había existido un vínculo emocional/amoroso/sexual entre ellos, algo que Maxi había negado previamente y es que este confirmó al programa que eran parejas.

Maxi y Alberto

Sí, el propio Maxi fue el encargado de enviar la foto y de revelar toda la verdad al equipo de 'Sálvame'. Este contó que llevaba siendo novio de Alberto desde hace 11 años, por lo que este había mentido a toda la audiencia y especialmente a Joao, que no conocía su existencia. "Nunca se han visto", afirmaba el chico, evidenciando que si Maxi y él eran tan amigos, no tenía demasiado sentido que no conociese a su pareja. En ese instante se activaron todas las alertas y se destapó una historia que posiblemente hará mucho daño al vidente y es que este ha sido engañado por el que considera amor de su vida.

Lleva con Joao desde febrero

Y es que lo suyo no es algo de una noche, tal y como Alberto confesaba unos minutos antes, también en el magacín producido por La Fábrica de la Tele para Mediaset. El chico que ha llegado a las instalaciones del grupo de comunicación dispuesto a encontrarse con el vidente si este finalmente resultado expulsado en la décima gala, ha explicado que llevan juntos desde el pasado mes de febrero, evidenciando que efectivamente Joao engañó durante mucho tiempo a Pol Badía con este chico. Pese a todo el tiempo que ambos llevan juntos, el chico ha explicado que todavía no han mantenido relaciones íntimas.