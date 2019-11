Hugo Sierra se plantea demandar al Maestro Joao y carga contra Adara: "Es otra persona"

La séptima edición de 'GH VIP' ha estado marcada indudablemente por la historia de amor entra Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Lo que parecía una simple amistad se ha terminado convirtiendo en la columna vertebral de la edición y es que las caricias, arrumacos y miradas se han terminado convirtiendo en dos confesiones directas: los dos afirman estar enamorados del otro. Esta situación se agravaba junto la exconcursante de 'GH 17' afirmaba incluso que quería separarse de Hugo Sierra, el padre de su hijo, y lo hacía revelando detalles muy íntimos de su relación. Un inesperado giro que hacía que este se apartase de los platós de televisión y de la vida pública... hasta ahora.

Hugo Sierra ha decidido romper su silencio y lo ha hecho en una entrevista en la revista Lecturas. En esta, el chico ha revelado que a día de hoy "me encuentro bastante mejor que cuando me retiré del plató", y es que, tal y como explica también, "ahí estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho". Sierra confiesa que lo que de todo lo que ha dicho esta de él, lo que más le dolió fue que le pusiese de vago: "Me dolió muchísimo. No me merecía esto", y es que tal y como explica, siempre trabajó mucho por ambos en sus respectivos negocios: "Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas". Pero evidentemente no fue lo único que le hizo daño y es que tener que ver todas las imágenes de ambos en la cama no ha sido nada fácil para él.

Adara, Maestro Joao y Hugo Sierra

El chico explica que en su mente todo se derrumbó cuando su madre intentó abrirle los ojos y le dejó claro que las imágenes de ambos dentro de su cama era muy claras: entre ellos había claramente algo. Pero, ¿Gianmarco ha utilizado entonces esta relación? Sierra se muestra plenamente convencido que así es, cree que el italiano se acercó a ella por pura estrategia, por ello está convencida que se va a arrepentir cuando salga: "Ella piensa que yo no estoy, le quedó un mal recuerdo de la primera llamada". Además, cree que va a ser muy duro para Adara ver los vídeos de lo que ha pasado ya que ella sabe que no se merece vivir lo que está sufriendo a día de hoy, según el chico.

¿Por qué no mantenían relaciones sexuales?

Pero la entrevista ha dado para mucho más y es que Sierra ha querido hablar claramente del motivo por el que llevaban un tiempo sin mantener relaciones sexuales. Este ha confirmado que Adara sí se sometió a una operación estética (la tía de la chica confirmó en 'Sábado deluxe' que era una labioplastia vaginal), y es por ello que el resultado de la misma ha dificultado mucho que ambos pudiesen mantener relaciones satisfactorias. El chico ha contado que sí, ella se insinuaba y él sí quería poder tener relaciones pero quería que disfrutasen los dos juntos y no solo él, ya que los problemas de la operación iban a dificultar el placer de la chica. En definitiva, Sierra ha querido dejar claro que a él sí le atrae (y mucho) su mujer pero siempre quiso priorizarla a ella.

Posible demanda a Joao

Por último, el chico ha contado que lo peor de todo esto ha sido ver el dolor de su familia por este tema y verla frivolizando de él y por último ha querido pronunciarse respecto al papel del Maestro Joao en esta historia. Este ha sido una pieza clave en las confesiones de Adara y Gianmarco, algo que no ha gustado nada a Hugo. Este considera que es el vidente es muy mala persona y una mala influencia y se ha mostrado completamente indignado con el hecho que este le dijese a Molinero que este le ha sometido a "machaque psicológico". Por ello, Sierra ha afirmado que se plantea demandar al chico y por ello varios amigos suyos están comprobando esas imágenes para saber si pueden demandarle por sus palabras en la casa.