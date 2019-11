Joao, destrozado tras el duro alegato de Pol Badía en 'GH VIP 7': "No sé de qué manera lo voy a pagar"

La noche del martes 12 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a cuarenta y ocho horas de la novena expulsión de la edición con Hugo Castejón, Adara Molinero y Maestro Joao en la palestra. Ante la posible salvación de uno de ellos, el programa dio la oportunidad de hacer alegatos a favor de ellos, en esta ocasión, por parte de concursantes fuera de la casa. Mientras que Dinio García y Gianmarco Onestini defendieron a Castejón y Molinero, un Pol Badía nada convencido lanzó su alegato a favor de Joao, aunque no como el vidente esperaba.

Joao rompe a llorar tras el alegato de Pol Badía en 'GH VIP 7'

"Que lo haga Alberto, que es la persona de la que se acuerda", replicó Badía, cuando Jorge Javier Vázquez le propuso hacer el alegato a favor del vidente. "Estoy muy quemado", confesó el exconcursante, antes de señalar que no sabía a qué estaba jugando Joao. Sin embargo, la insistencia del presentador y de los presentes en plató animó finalmente a Badía a hacer el alegato a favor del vidente. "Creo que no soy la persona que debería hacer este alegato, creo que debería ser Alberto", afirmó el exconcursante, quien señaló que Joao no paraba de mencionarlo, tras manifestar su apoyo al vidente y apostar por que llegara a la final. Unas palabras que no sentaron nada bien a su expareja.

"No sé qué decir. Siento que hayas tenido que decir mi alegato", declaró el concursante, entre lágrimas. "No sé de qué manera lo voy a pagar. Siento que me haya enamorado de otra persona. A ti te sigo queriendo", reconoció el Maestro Joao, que agradeció el gesto de su expareja aunque le hubiera "costado" y recibió abucheos del público. "Es el alegato de una persona que al menos te ha querido", señaló el presentador, ante lo que el vidente señaló que Pol era "un señor". "Estoy destruido ahora", declaró Joao, quien recordó que había estado en 'Supervivientes' y había destruido su "situación sentimental", algo que volvía a repetir. "La gente que me ha abucheado que sepa que tengo derecho a equivocarme", añadió el concursante.

"Yo también tenía que dedicar unas palabras"

En ese momento, Jorge Javier quiso saber quién esperaba Joao que estuviera fuera cuando saliera de la casa de Guadalix de la Sierra. "Alberto. Perdóname, Pol. Perdóname si puedes", respondió el vidente, sin dejar de llorar. "No es justo que pase esto. Siempre espero algo bonito y pasa esto", protestó el concursante, quien insistió en que cada vez que le daban algo, era para darle "un palo" y destacó que lo había "visto toda España". "Estoy muy dolido, también entiendo mucho el dolor", declaró Joao, quien insistió en que quería a Pol pese a lo que se pudiera pensar. "Yo también tenía que dedicar unas palabras", añadió el concursante, haciendo referencia a Alberto, su supuesto amante, de quien aseguró que creía que le debía "un respeto" y aseguró que necesitaba verlo.