Hugo Castejón, concursante salvado en 'GH VIP 7' frente a Adara y Joao

La noche del martes 12 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a cuarenta y ocho horas de la expulsión de uno de los nominados: Hugo Castejón, Adara Molinero o el Maestro Joao. Una gala en la que el programa, como viene siendo habitual, salvó al menos votado de los tres de cara a la expulsión del jueves, que resultó ser finalmente Hugo Castejón.

Los concursantes de 'GH VIP 7' antes de conocer la decisión de la audiencia

"Se va a quedar y yo me voy a morir", vaticinó Mila Ximénez, antes de conocer la decisión de la audiencia. "Cuando está él nos cohibimos y no evolucionamos", opinó por su parte Alba Carrillo quien, tras conocer la salvación de Hugo, señaló que les tocaba "como mínimo una semana movidita". "Nos guiamos con lo poco que intuimos aquí dentro y pensaba que Adara y Joao serían capaces de sacar a Hugo", confesó Noemí Salazar, quien había intercambiado al vidente por Antonio David Flores en las nominaciones.

"Me he sentido solísimo y muchas gracias porque por lo menos hay gente fuera que está conmigo", declaró por su parte Castejón tras conocer la decisión, de la que también se alegró Adara. Además, el concursante calificó su salvación de "noticia increíble" y que recibió en el jardín de la casa, al otro lado de la verja, entre saltos de alegría. Una posición en la que lo colocó el programa, como parte de la prueba semanal, junto a Mila, con quien lo juntaron por decisión de los votos de la audiencia. "Una gran pena, porque vamos a perder a dos grandes concursantes de la edición: Adara y Joao", lamentó por su parte Jorge Javier Vázquez al concluir el programa.

"Me duele muchísimo esta situación"

Adara critica la actitud de sus compañeros por las nominaciones en 'GH VIP 7'

La nominación de Adara con sus dos grandes apoyos, Hugo y Joao, no sentó nada bien a la concursante, quien recibió con alegría la salvación de su compañero, horas después de criticar la actitud del resto de concursantes. "Llevo muchas semanas nominada. Cada semana es mucha tensión. Ha pegado un giro esto que me parece tan ruin", señaló Molinero, antes recordar que todas las semanas la daban "por todos lados".

"Y ahora quieren que me quede para echara Hugo", criticó Adara, quien señaló que les interesaba "llevarse bien" con ella para conseguirlo. "Me duele muchísimo esta situación. Es totalmente interesada", declaró la concursante en el confesionario. "Se me va rompiendo el corazón", reconoció Adara, quien recordó la marcha de otros concursantes importantes para ella, como Dinio García, Pol Badía y Gianmarco Onestini. "Lo estoy viviendo a tope. Siento que me voy a ir y que se desvanece mi sueño", confesó la concursante, después de señalar que había abierto su corazón "de par en par".