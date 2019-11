Alberto, el novio de Joao, atendido por los médicos al descubrirse su montaje en 'Sálvame'

El gran protagonista de la undécima gala de 'GH VIP' fue sin duda el Maestro Joao. El vidente fue expulsado de la casa más famosa de la televisión pero antes de volver a la realidad tuvo que reencontrarse con sus dos "amores": Pol Badía y Alberto Armenteros. En esta gala emitida por Telecinco vimos por primera vez su encuentro con Alberto, al que ya considera el amor de su vida, mientras que paralelamente tuvo que hacer frente a los reproches de Badía, quién se seguía mostrando totalmente engañado por el vidente. Está claro que Joao decidió con quien se quería quedar, una elección que podría ser su mayor error si finalmente se confirma lo que 'Sálvame' ha revelado este viernes 15 de noviembre: todo podría ser un montaje de Alberto.

Alberto Armenteros en 'Sálvame'

El espacio ha revelado unos comprometedores audios del chico en el que deja muy claras sus intenciones y evidencia lo que muchos imaginaban: no siente nada por el vidente y todo se trata de una gran interpretación para ganar dinero. La duda surge ahora con Joao y es que una auténtica incógnita si este está también implicado en el montaje o está realmente enamorado del chico. Pero sea como fuere, Carlota Corredera ha dejado muy claro lo que contienen esos audios que alguien grabó a Armenteros sin su consentimiento, que han recibido los responsables del magacín y que posiblemente supondrá el final definitivo de una trama que no deja de dar giros constantemente.

"Existen unas pruebas que revelan que lo que sientes por Joao no es amor, es interés por y duro (...) y muchas ganas de fama", empezaba diciendo Corredera a Alberto. "Puedes pasar de tener un ex a tener dos", le advertía paralelamente la periodista al vidente. Pero lo que poco podía imaginar la presentadora es que todo se iba a precipitar unos minutos después, cuando Alberto escuchó los audios que iban a destruir su historia para siempre. "En cuanto Alberto ha tenido constancia de esos audios en los que dice 'qué de platós me voy a hacer', 'estoy haciendo el papelón de mi vida' y 'me voy a liar con Jorge Javier', se ha mareado y ha tenido un vahío", explicaba la presentadora, ante la sorpresa de todo el equipo, que no esperaba una reacción tan extrema por parte del chico.

Defiende su verdad

Un equipo de los servicios médicos de Mediaset España ha acudido al plató de 'Sálvame' para atender al chico y tenerle controlada la tensión. Tras un tiempo examinándole, se lo han llevado a uno de los camerinos en los ha estado descansando un tiempo. Minutos después, Carlota Corredera junto a todo el equipo se ha desplazado hasta el lugar para saber de primera mano cómo se encontraba Alberto. Tras confirmar que estaba mucho mejor, aunque seguía en "shock" ha querido defender su versión, ha dejado claro que "yo voy con la verdad por delante y salga lo que salga demostraré cómo soy". Pese a ello, ha reconocido que "si tengo que pedir perdón, lo pediré, pero que enseñen las pruebas". ¿Qué pasará ahora? ¿Terminará el Maestro Joao con esta historia de amor?

Alberto en 'Sálvame'

La verdadera razón de esas conversaciones

Minutos después y una vez Alberto se ha recuperado por completo, el espacio ha emitido de forma íntegra esas conversaciones en la que el chico afirmaba que no era homosexual y dejaba claro que estaba engañando a Joao ya que su objetivo era "dejarle en tres o cuatro meses". Armenteros, además se mostraba muy feliz porque "tengo las puertas abiertas, mi nombre está saliendo por todos lados y ahora estoy en el punto de mira. Si eres listo y metes la cabeza, puedes entrar en el aro (...) si yo me quedara soltero, me meten de tronista en 'MYHYV". En definitiva, unas declaraciones que le dejaban en un muy mal lugar frente al vidente pero también frente a la audiencia.

Presuntamente extorsionado

Pues bien, el chico ha decidido justificarse y dar su verdad. Lo ha hecho en el centro del plató y totalmente derrumbado. Entre lágrimas ha afirmado que su familia no sabía que él era homosexual y lo que le había contado a estos es que su relación con Joao era un simple montaje entre dos amigos. Por ello, en los audios le podíamos escuchar decir que él no era "maricón" y que todo era un gran engaño: no quería que nadie pudiese sospechar que realmente sí se siente atraído por hombres y por ello les hizo creer que estaba engañando al vidente pero no era así: sí le quiere de verdad (o eso afirma él)."Tenía miedo a decírselo a la gente", confesaba totalmente derrumbado el chico, añadiendo que "lo he estado ocultando todo este tiempo, no encontraba el momento para hacerlo". Por último, Kiko Hernández apoyaba esta teoría afirmando que Alberto está siendo extorsionado por Maxi, su presunto "novio". Este le habría amenazado con publicar imágenes íntimas que demostrarían su homosexualidad.

Descubierto por David Valldeperas

Pero lo que este no podía imaginar es lo que ha pasado pocos minutos después y es que Hernández y Gema López han escuchado en los pasillos de Mediaset cómo Alberto se encontraba con su representante pactando lo que iba a decir; evidenciando que ese discurso que ha pronunciado era absolutamente mentira. Así lo ha explicado David Valldeperas, quién visiblemente enfadado, le ha pedido a Armenteros que deje de jugar con tema tan serio ya que había sido descubierto y no había tenido en su hogar los problemas de aceptación con su familia que ha dado para justificar los audios en los que estaba siendo descubierto. Pese a ello, este ha querido defenderse contando que lo que hizo su representante fue simplemente guiarle en cómo debía contar el tema, no incitándole a inventarse absolutamente nada.