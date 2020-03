De Alcàsser a la pederastia en la Iglesia: Programas de televisión que ayudaron en investigaciones

Dicen que un texto periodístico nunca se empieza con una fecha, pero en este caso se puede hacer una excepción. Y es que el 21 de febrero de 2020 marcó una fecha histórica para la crónica negra española, ya que el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el lugar en el que sigue abierta una diligencia por el triple crimen de tres niñas en Alcàsser, emitía una comisión rogatoria internacional a Reino Unido para solicitar que se tome declaración a Kenneth Farquharson Stevens, el capitán del barco City of Plymouth y la última persona que afirma haber visto a Antonio Anglés, considerado el principal autor de los hechos, con vida. Esta vez, la televisión había ido un paso por delante de la justicia, pues 'Equipo de investigación' ya había hablado con él. Lo hizo dos años antes de esta decisión.

1 'Equipo de investigación' y las niñas de Alcàsser

El caso de Alcàsser no es el único en el que la televisión ha aportado su granito de arena. Quizás no ha logrado resolverlo, pero sí ha formado parte importante de la investigación.capaz de atraer, además, a cientos de denunciantes que, muchas veces, hartos de los cauces legales que les ignoran,. Un ejemplo de ello es el primer programa con el que se estrenó Gonzo en ' Salvados ', el cual puso de manifiesto el silencio que había mantenido El Corte Inglés respecto a casos de acoso sexual. Como este existen otros exponentes, así que

El caso del tripe asesinato de Alcàsser ha estado ligado a los medios de comunicación desde el principio. Pasados ya más de 20 años del crimen, su sombra se alarga todavía hasta la actualidad y, a día de hoy, sigue ocupando un hueco privilegiado en muchos programas. Documentales, especiales... no hay formato de investigación que no se haya asomado a indagar en el triste desenlace que vivieron Miriam, Toñi y Desiré. Sin embargo, parece que uno de ellos sí que ha ayudado a arrojar algo de luz. Se trata de 'Equipo de investigación', cuya emisión "El Fugitivo" (enero, 2018) intentó reconstruir los últimos pasos de Antonio Anglés.

El programa corrió a cargo de Genar Martí y Jorge Saucedo, dos periodistas de 'Equipo de investigación' que previamente habían plasmado el mismo caso en su libro "El Fugitiu" (Vincle, 2018). Tanto en el escrito como en el programa de laSexta tuvieron la oportunidad de hablar con Kenneth Farquharson Stevens, el capitán del barco City of Plymouth, el medio de transporte en el que Anglés fue sorprendido huyendo como polizón. Él explicó en el programa que un miembro de su tripulación ayudó al prófugo a escapar, por lo que se abría un nuevo camino para dar con el paradero de Anglés.

No fue hasta 2020 cuando el juzgado en el que sigue abierta una diligencia por el caso llamaba a declarar al capitán del barco y, aunque esto evidencia que las cosas de palacio van despacio, suma un tanto a la investigación de estos dos periodistas, que con su trabajo televisivo han ayudado a abrir una nueva vía para dar carpetazo a una de las investigaciones criminales más importantes de la historia actual española.

2 'Examen de conciencia' y la pederastia

Los casos de pederastia en la Iglesia católica han sido otra constante en los medios de comunicación, pero en 2016 "Spotlight" ganaba el Oscar a Mejor Película con su recreación de la investigación de unos periodistas del Boston Glove sobre los abusos sexuales que llevaba cometiendo la Iglesia durante años y que habían sido encubiertos y enterrados, lo que ayudaba a que el tema llegara a un público más masivo. En España, esta película sirvió de inspiración para Albert Solé, que en enero de 2019 sacaba a la luz su documental 'Examen de conciencia' en Netflix, el cual versa sobre el mismo tema, pero centrado en el problema patrio.

En el documental, muchas víctimas han tenido la oportunidad de denunciar su historia y ser oídos públicamente, ya que tanto la Iglesia como la justicia les tiene completamente silenciados. Eso ya se debería de considerar un logro. Sin embargo, el punto fuerte de 'Examen de conciencia' es la confesión de Miguel Ángel Hurtado, que denunció por primera vez los abusos que se habían estado cometiendo en la Abadía de Montserrat. Su relato logró que se abriera una comisión para la investigación de los abusos. Finalmente, la congregación admitió haber descubierto 14 casos de pederastia y trasladó el caso a la a la Fiscalía, al defensor del pueblo catalán y a los organismos competentes del Vaticano.

3 'Salvados' y el acoso laboral en El Corte Inglés

La capacidad de llegar a la gente a través de la televisión es inigualable. Un programa, a veces, tiene más fuerza de denuncia y presión que muchos organismos públicos y eso es algo que lleva impregnado el espíritu de 'Salvados'. Una de sus emisiones en laSexta, en concreto, sirvió para "devolver la vida" a Isabel, una antigua trabajadora de El Corte Inglés de Santiago de Compostela que había sufrido acoso sexual en su puesto de trabajo. A pesar de las quejas y denuncias que interpuso, los responsables del centro no movieron ni un dedo, por lo que la situación se alargó de 2014 a 2017. Finalmente, una investigación interna cesaba de su puesto al acosador, pero los directivos que habían tenido constancia de las denuncias y que lo habían silenciado siguieron en sus puestos de trabajo.

Gonzo se estrenó con este tema en su primer programa en 'Salvados' y el resultado no pudo ser mejor. Tras su emisión, la compañía decidió tomar cartas en el asunto y cesar a A.B., director de El Corte Inglés de Santiago; A.Q., jefe de personal de ese centro; y F.A., jefe de personal de Galicia, las tres personas que estuvieron encubriendo al acosador.

4 'Salvados' y el metro de Valencia

Por desgracia, no todos los programas que pretenden ayudar con una investigación terminan por tener consecuencias judiciales. Pero también hay que valorar la ayuda de estos espacios a la visibilización y, si hay algo que hay que tener claro respecto a 'Salvados' y Metrovalencia, es que gracias al programa de laSexta el caso no cayó en el olvido. El 3 de julio de 2006, un convoy de Ferrocarriles de la Generalitat descarrilaba de forma catastrófica, lo que dejaba 43 muertos, entre los que se encontraba el conductor, y 47 heridos. A la comisión de investigación se le dio carpetazo en tan solo cinco días y se resolvió aduciendo que fue exceso de velocidad. Sin embargo, la asociación de víctimas comenzó una lucha por esclarecer la verdad por su cuenta, algo que pasó inadvertido para el gran público hasta que llegó 'Salvados: Los olvidados'.

El programa, todavía conducido por Jordi Évole, puso sobre la palestra mediática las irregularidades de la investigación y dio voz a los escabrosos testimonios de las víctimas, que denunciaban chantajes y presiones por parte de implicados. El programa se hizo como apoyo al documental 'La estrategia del silencio', el cual terminó siendo adquirido por laSexta. En un principio, su director, Vicent Pires, pidió ayuda al equipo de Évole para dar visibilidad a lo ocurrido. Pensando que esa ayuda se limitaría a un tweet, su sorpresa fue cuando les dieron la buena nueva: iban a dedicar todo un programa a los olvidados. Por ello, Pires siempre ha expresado que 'Salvados' fue un antes y un después en la lucha de las víctimas.

5'Quién sabe dónde' y Anabel Segura

El secuestro de Anabel Segura y la posterior noticia de su asesinato es otro episodio que conmocionó a la sociedad. El 12 de abril de 1993, esta estudiante residente en el barrio de La Morajela de Madrid desaparecía dejando como único rastro su chaqueta y un walkman. La sociedad entera se volcó en su búsqueda pero lo que nadie sabía es que ya había muerto. Sus secuestradores, cuya intención era solo pedir un rescate, no tenían nada planeado y, víctimas de los nervios, terminaron por matarla. No obstante, siguieron con la patraña del secuestro para pedir un rescate. El problema era que no tenían ninguna forma de dar una prueba de vida.

Y ahí es donde entra en juego 'Quién sabe dónde', el exitoso programa de Televisión Española presentado por Paco Lobatón que tenía como objetivo encontrar a personas desaparecidas. Al programa llegó una grabación con la supuesta voz de Anabel Segura -en realidad era la mujer de uno de los asesinos- pidiendo el rescate y, gracias a la gran audiencia del programa, uno de los televidentes reconoció la verdadera identidad de la mujer, lo que derivó en la posterior detención de los secuestradores: Emilio Muñoz Guadix y Cándido "Candi" Ortiz Aón, condenados a 43 años de prisión.

6 '¿Te lo vas a comer?' y las residencias de ancianos

'¿Te lo vas a comer?' es la última apuesta televisiva de Alberto Chicote sobre cuestiones alimentarias, estrenado en 2018 en laSexta. En este caso, el propósito del programa era destapar irregularidades en tal industria. Y el resultado no pudo ser más efectivo. Solo con su primera emisión, "La comida de nuestros mayores", logró un revuelo tremendo que terminó con la Junta de Castilla y León compareciendo de urgencia por las lamentables condiciones que se mostraron de dos residencias en Salamanca.

La cosa no quedó ahí y es que la directora de uno de esos dos centros, Anabel Álvarez, del centro de Babilafuente, apareció en el programa con un colgante que fue reconocido por un televidente: era una joya de su madre fallecida, la cual era una de las internas del geriátrico. Con denuncia interpuesta de por medio, Álvarez terminó por dimitir de su puesto de trabajo.

Bonus 'Los juicios de Gabriel Fernández'

Este apartado es una mención especial para una de las últimas producciones de Netflix, 'Los juicios de Gabriel Fernández'. El documental recoge el calvario que vivió en vida el pequeño Gabriel Fernández, que murió asesinado, tras innumerables torturas, a manos de su madre y su padrastro. La pieza pretende indagar en cómo la justicia y el sistema pudieron fallar tanto en este caso, ya que las denuncias sobre malos tratos fueron infinitas.

La madre reclamó la custodia de su hijo después de que este se hubiera criado con sus tíos. Nadie se aseguró de que su nueva vida fuera bien. Los profesores del centro educativo advirtieron en innumerables ocasiones a las autoridades de que el niño estaba siendo objeto de abusos en su casa pero sus avisos cayeron en el más absoluto olvido. Nadie intervino, ¿por qué?

Esa es la respuesta que pretende encontrar el documental, además de ser una clara denuncia al sistema de servicios sociales estadounidense. Este caso se resolvió con dos culpables, pero está claro que la vida de Gabriel Fernández estaba en manos de cientos de personas más. La pieza tiene un mensaje claro: ellos también son responsables.