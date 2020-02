La búsqueda de Anglés se reactiva por 'Equipo de investigación': "Sin cuerpo, hay que pensar que está vivo"

El 24 de enero de 1993, dos apicultores hallaban los cuerpos sin vida de tres jóvenes. Eran Miriam, Toñi y Desiré. Era el final de una de las búsquedas más famosas de toda España, la de las "niñas de Alcàsser". Lo que no sabían esos apicultores, ni la policía que acudió al lugar ni los familiares, es que ese era solo un final a medias, ya que se avecinaba una investigación manchada por la mala praxis de los medios de comunicación, el sensacionalismo y un via cruzis para todos aquellos que querían poner nombre a los criminales que acabaron con la vida de las tres chicas. Finalmente, Miguel Ricart era condenado el 5 de septiembre de 1997 a 170 años de prisión por violación, tortura y asesinato. Antonio Anglés, quien fue señalado como la cabecilla de todo y el principal autor de los hechos, no llega siquiera a sentarse en el banquillo de los acusados: había logrado huir. Cómo lo consiguió es un misterio, pero parece que poco a poco se va cercando la respuesta. Puede que, por fin, el desenlace definitivo esté cerca.

Y es que este 21 de febrero de 2019 el juzgado de Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el lugar en el que sigue abierta una diligencia por el crimen, ha emitido unapara solicitar que se tome declaración a, aquel lugar en el que Antonio Anglés fue sorprendido en marzo de 1993 como polizón. Pero este testimonio es vino viejo en odres nuevos, y es que dos periodistas españoles,, ya conocían este hecho. Ellos son los autores del libro "", el cual reconstruye los últimos pasos conocidos del criminal a través de testimonios y pruebas. Además, ambos reflejaron lo escrito en un especial de ' Equipo de investigación ': "Anglés: El fugitivo", programa del que formar parte.

Imagen de Antonio Anglés

"La justicia ha tardado dos años, pero afortunadamente ha tomado la decisión", dice al otro lado del teléfono Genar Martí. Tanto él como Saucedo se muestran emocionados con el giro de los acontecimientos que ha dado la instrucción judicial, aunque realmente se esperaban que esto hubiera pasado en 2018, año en el que acceden al testimonio de Farquharson. "Pensábamos: 'Después de lo que nos ha contando, tiene que actuar la justicia", recuerda el periodista, "porque nosotros lo pusimos en conocimiento de bastantes partes implicadas, incluso de la propia Guardia Civil y, la verdad, que ha tardado. Pero bienvenida sea la decisión".

"Anglés: El fugitivo"

Lo que se puede ver y oír en ese reportaje de 'Equipo de investigación' de enero de 2018 es el relato de Farquharson sobre cómo encontró a Anglés en su barco, cómo le encerró pensando que era un simple polizón y cómo escapó posteriormente. La clave está, claro, en cómo sale alguien de un camarote cerrado con llave por fuera: con un cómplice. Alguien ayudó al prófugo a huir hace 27 años y el capitán conoce quién es. "No hubo manera de que lo dijera", recuerda Martí, a la par que puntualiza: "Pero pensamos que a la policía, a la justicia digamos, no podría negarse".

El trabajo de estos dos periodistas valencianos ha terminado, pues, en cristalizarse en el punto de inflexión de una investigación que parece que no cierra nunca. Este mismo 2019, dos transeúntes encontraban restos humanos en la fosa en la que parecieron las tres niñas y, a casi a la par de la decisión de la jueza de entrevistar a Farquharson, se manda tomar muestras de ADN a los progenitores de Miriam y Desiré para ver si coinciden con el ADN extraído de los huesos. "Ambas noticias son positivas, porque eso va a significar que el caso no prescribe y que, si algún día aparece Antonio Anglés, pague", expresa Jorge Saucedo. Y es que unas nuevas diligencias abiertas en 2009 lograron ampliar el plazo de prescripción hasta 2029. Ahora, con esto, se atisba la esperanza de sumar más años. "Si hubiéramos estado ante otro escenario, Antonio Anglés podría pasearse por nuestras calles tranquilamente", razona el periodista.

Genar Martí, en su entrevista a Kenneth Farquharson Stevens

Porque la posibilidad de que éste esté vivo, según los autores de "El Fugitiu", son mucho más probables que las que apuntan a su muerte. "Hasta que no haya cuerpo, tenemos que pensar que está vivo", vuelve a apuntar Saucedo, que condena todos los bulos que han surgido sobre este tema: "El más grande es que a Antonio Anglés lo mataron y que nunca salió de España. Con el testimonio del capitán, que hoy es actualidad, sabemos que subió a ese barco". No obstante, lamenta: "Ese bulo seguirá en redes sociales. Los que apoyan las teorías de la investigación seguirán, pero a nivel periodístico lo hemos desmontado".

Bulos y conspiración

Y es que El Caso Alcàsser es una de esas investigaciones que no puede evitar el misterio y la conspiración. Será por lo que dice Saucedo, porque es uno de esos sucesos que España lleva a "sangre y fuego". Será por todo lo que trajo después: la desconfianza, el miedo... Como ellos mismos recuerdan. Un hecho tan traumático nunca se olvida. Las heridas no cierran, pero se puede ayudar a que dejen de sangrar. Por eso, estos dos periodistas decidieron hallar una venda con la que tapar tanto dolor: buscar a Anglés, ver qué pasó con él. "Ahondamos en una línea de investigación que estaba poco trillada y que realmente sí que tiene una repercusión judicial", apunta Martí, que reconoce estar algo cansado de testimonios que no aportan nada o que apoyan teorías infundadas. "Al final sólo sirven para que tú, que has hecho un trabajo riguroso, has viajado, has hablado con personas... Que lo has plasmado todo en un libro, el cual has firmado con tu nombre y apellidos, acabes insultado en las redes que apoyan las teorías de las conspiración", lamenta.

Lo que es un hecho es que, a día de hoy, su trabajo ha dado pie a una decisión judicial. ¿Qué será lo siguiente? ¿Será este, de verdad, el principio del fin? "Mejor vamos paso a paso y ver qué sucede", apunta Martí, que ríe cuando le comento que pueden ser los precursores de uno de los hallazgos más importantes de la historia de España, encontrar a El Fugitivo. "Hombre, esa sería la investigación de nuestras vidas", ríe el periodista. Saucedo, en cambio, prefiere dejar la entrevista por todo lo alto: "¿Quién te dice que esto no haya ocurrido ya?".