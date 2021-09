Los dramas entre las Campos no tienen fin. Si en todas las familias hay discusiones, en esta no iba a ser una excepción, solo que sus disputas son televisadas y todos los espectadores somos testigos de ellas. Se conocen perfectamente y cualquier comentario, cualquier post o cualquier indirecta, ellas saben perfectamente a qué se deben y a quién van dirigidas aunque no lo digan claramente.

Las cosas no van muy bien entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, quienes además de ser tía y sobrina también son compañeras de profesión, coincidiendo habitualmente en platós de televisión. El domingo 19 de septiembre en 'Viva la vida' anunciaban una información que había llegado a la redacción con la que no daban crédito, con la que aún estaban asimilando el momento, que se trataban de unas imágenes que iban a dar mucho de qué hablar, tal y como comentaba su presentadora Emma García. Por ello, contó con la ayuda de María Lázaro que bajó corriendo de la redacción para dar los datos de esta noticia, avisando que "afecta a todos por igual, igual a Alejandra un poco más".

Alejandra Rubio, en 'Viva la vida', viendo el vídeo de Carmen Borrego

Después de tanto misterio, se desvela que el bombazo es un vídeo de TikTok de Borrego cantando "No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas", de Fangoria. Los colaboradores comentaban que les había resultado divertido, a lo que Rubio decía irónicamente: "A mí me hace una gracia...". La sobrina añadía que "no es la primera vez que (Carmen) sube algo cantando esta canción".

Ninguna gracia después de lo ocurrido

Raquel Mosquera, la última en sumarse a la lista de tertulianos del programa, aseguraba que le había resultado divertido el vídeo, "pero me parece que es una provocación hacia su sobrina", añade. "Un poquito, pero vamos, que a mí ya no me provoca nadie a estas alturas", expresaba Rubio al respecto mientras que la presentadora le pedía que cantara algo a modo de respuesta a su tía. "No, es que lo que cantaría a lo mejor no pega mucho", sin desvelar cuál era la que se le pasaba por la cabeza.

Emma García mostró su decepción: "Pensaba que le ibas a contestar en la misma línea", le comentaba a Alejandra Rubio, quien trató de ponerse seria para decir unas palabras: "No me puedo reír todo el día. Igual no me hace la gracia que a todos. A mí, sinceramente, después del mal rato que pasé ayer, pues mucha gracia no me hace". Estas palabras hacían referencia al encontronazo del día anterior, cuando la sobrina declaró que le habían hecho daño las palabras de su tía calificándola como "desquiciada y aprovechada" y por lo que Borrego habría hecho ese vídeo esa misma noche.