Tres días después de que 'Sálvame' confirmara el regreso de Carmen Borrego como colaboradora, tras más de dos años de ausencia, el formato de La Fábrica de la Tele realizó todo un despliegue para recibir a la pequeña de las Campos por todo lo alto en su triunfal regreso. Un salto al programa de las tardes de Telecinco, que se producía apenas dos días después de que Borrego se despidiera de 'Viva la vida', donde había estado trabajando desde que abandonó 'Sálvame' en abril de 2019.

Jorge Javier habla con Carmen Borrego antes de su entrada en el plató de 'Sálvame'

Borrego llegó montada en una calesa a las instalaciones de Mediaset, donde un pasillo de trabajadores de la compañía la recibieron entre aplausos antes de que la colaboradora entrara por una alfombra roja hasta el plató de 'Sálvame', donde el programa había instalado un trono, con corona y capa incluidas, para que la malagueña luciera su mejor look. Un recibimiento por todo lo alto tras el cual la colaboradora tuvo que hacer frente a varios temas muy destacados: su marcha de 'Viva la vida', la opinión de Terelu Campos y Alejandra Rubio sobre su reincorporación a 'Sálvame' y el fichaje de Bigote Arrocet como concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

"Es uno de los programas más importantes de la televisión y yo no estaba preparada", explicó Borrego, a la hora de recordar su marcha del programa, donde se presentó con una actitud muy diferente a la que había mostrado aquella primavera de 2019. "No soy rencorosa y creo que también me he equivocado muchas veces", admitió la malagueña, después de manifestar su deseo de que "se empezase a hablar de Carmen Borrego como Carmen Borrego" y no en relación a los miembros famosos de su familia. Asimismo, la colaboradora aseguro estar "muy contenta", al igual que "vengo teniendo claro donde vengo". "Viene una Carmen totalmente distinta a la que se fue, hay que estar bien psicológicamente, y ahora vengo bien", añadía Borrego, antes de admitir que "me veía en un plató siendo absolutamente dramática y no me reconocía".

"Carmen Borrego no se ha ido de 'Viva la vida'"

"Si yo puedo estar aquí sentada, es gracias a 'Viva la vida'", manifestó Borrego, agradecida con el formato presentado por Emma García, tras lo cual quiso dejar claro que "Carmen Borrego no se ha ido" de dicho programa. "Podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no, no quería que se compaginara", compartió la colaboradora, quien confesó que "yo hubiera continuado en ambos programas", pero "no se ha llegado a un acuerdo para que continúe". A la hora de hablar de su hermana, Borrego apostó por que "fui la gota que colmó el vaso, pero no fui el motivo por el que mi hermana abandonó 'Sálvame'" y también desveló que Terelu se mostró "muy conciliadora" al conocer su regreso al formato. "No creo que estar todas las Campos en un mismo programa sea un acierto", declaró además la malagueña, a quien su hermana habría advertido que "sabes que vas a pasar unas tardes malísimas".

"No voy a hablar de Alejandra"

Carmen Borrego es recibida con aplausos en el plató de 'Sálvame'

El programa también abordó las declaraciones de la sobrina de Borrego sobre su reincorporación a 'Sálvame', momento en el que Rubio desveló que su tía no la había llamado para comunicárselo. "A Alejandra no la he llamado porque no creo que ningún tío llame a sus sobrinos para consultarle nada, de la misma manera que ella no me llama a mí para consultarme nada", explicó entonces Borrego. La colaboradora declaró también que "no voy a hablar de ella, pero creo que hay algo mío que no le ha gustado" y aseguró que "la quiero igual aunque no tengamos la misma relación", con la intención de cortar de raíz una posible guerra entre Rubio y ella a través de sus respectivos programas de televisión.

"Arrocet también tiene derecho a hablar"

Borrego también tuvo ocasión de hablar de la incorporación de Arrocet a 'Secret Story', momento en el que lanzó una pulla a la expareja de su madre, María Teresa Campos. "Espero que Edmundo hable de las Campos, otra cosa no me interesa", manifestó la colaboradora, antes de opinar que era "mejor" para su madre que viera el programa "y que no se lo cuenten". "Mi madre quiere dar carpetazo a este asunto y él también tiene todo el derecho a hablar", confesó Borrego, quien apostaba por que el chileno no iba a hablar "mal de María Teresa dentro del reality". "Él va a hablar, pero no va a hablar mal", opinaba la colaboradora, temerosa de que la participación de Arrocet en el formato pudiera remover "muchas cosas" a su madre, a pesar de que Campos "ya no está tan vulnerable", como sucedía tras su inesperada ruptura.