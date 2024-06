Por Beatriz Prieto |

El estreno de 'Supervivientes All Stars' el jueves 20 de junio estuvo marcado no solo por el salto del helicóptero y la primera prueba de recompensa de sus concursantes, sino también por la presencia de los exparticipantes de 'Supervivientes 2024' en plató, para zanjar sus asuntos pendientes a modo de "debate final". Sin embargo, en el caso de Ángel Cristo Jr. y Zayra Gutiérrez, una breve interacción dejó claro que no había reconciliación posible cuando el madrileño dedicó una pulla a su compañera sobre el motivo por el que tuvo que abandonar el reality.

Ángel Cristo alude a la lesión lumbar por la que Zayra Gutiérrez tuvo que abandonar 'Supervivientes 2024'

El programa acababa de afrontar, cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber si alguno de los exconcursantes volvería al reality como sustituto, tan pronto. "Siento mucho lo de Adara, no la conozco personalmente, pero le has dicho que le bajaban el helicóptero.", lanzó Cristo, ignorando la cuestión y haciendo un evidente gesto hacia su espalda.

Las palabras del exsupervivientes fueron recibidas con exclamaciones de perplejidad, ante una Zayra que trató de mostrarse indiferente: "Yo con este ser, por llamarlo de alguna manera, no tengo absolutamente nada de qué hablar". "Que monte su circo con su mujer y que haga lo que quiera", añadió la exconcursante, a quien Kiko Jiménez señaló que Cristo "te está diciendo que fingiste ese tirón de espalda". "Sí, bueno, y él se ha escapado, ha insultado, ha hecho lo que le ha salido del forro todo el programa, no respeta absolutamente a nadie. Entonces, con perdón, me la suda lo que me diga", declaró la aludida, esquivando así una confrontación directa con su excompañero.

"Las importantes son tu madre y tu hermana"

"Yo creo que aquí hay algo que viene de antes", apuntó Vázquez, ante la evidente animadversión entre ambos concursantes. Cristo quiso desviar el tema al reconocer que él "sí volvería" al concurso inmediatamente, a pesar de haber sido expulsado de forma disciplinaria. "Volvería a escaparse", lanzó Zayra, por lo que el presentador ya preguntó directamente si "os conocéis de antes", dada su mala relación.

"No, yo no lo conocía, yo conocí lo que dijo él en televisión", contestó la exconcursante, en referencia a las declaraciones de Cristo contra su madre, momento en el que este desveló que "yo admiro mucho a su padre". "Pues si admiras a mi padre, él con lo que me acabas de decir a lo mejor no te admira tanto", replicó Zayra, dado que el hecho de que "se metan con su hija" no haría mucha gracia a exfutbolista Guti. "El importante es tu padre", lanzó entonces Cristo. "Ya, ya. Como las importantes son tu madre y tu hermana", replicó la aludida, en referencia a Bárbara Rey y Sofía Cristo.