Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 20 de junio, Telecinco inició 'Supervivientes All Stars' con una gala inaugural que incluyó los tradicionales saltos desde el helicóptero. El reto pareció poner al límite a Adara Molinero en lo que en un primer momento apuntaba a ser una situación pasajera, pero acabó con la madrileña volviendo a tierra sin saltar al agua, para después apostar por abandonar el concurso incluso tras hablar con su madre, Elena Rodríguez, en una última conexión durante la gala.

Bosco trata de calmar a Adara en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

"Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico.", se sinceraba la madrileña, ya al comienzo de la gala. La situación de Molinero llegó hasta el punto de que Olga Moreno trató de animarla, en vano, antes de iniciar los saltos del helicóptero. A pesar de todo,, junto a Bosco Blach , con quien compartió la pasada edición.

"Adara, si ya tienes cara de concursante de 'Supervivientes All Stars'", comentó Vázquez, con optimismo, desde plató. No obstante, Molinero enseguida aseguró sentirse "fatal" y rompía a llorar: "Tengo pánico, perdonadme, pero no puedo". El presentador le propuso posponer su decisión sobre participar en el reality a la cita del domingo, en la que él mismo estaría al mando, sin convencer a la madrileña a pesar del apoyo de Bosco. "No, no, no. Hoy no me tiro. No puedo. Siento pánico, de verdad. Me da miedo el hambre, el estar ahí tirados en la arena... todo, todo. Es durísimo, de verdad", reiteró Molinero, antes de que Bosco se tirase al agua desde una altura impresionante.

"Lo siento si he decepcionado a alguien"

La postura de la madrileña no cambió una vez a solas, a pesar de lo bajo que volaba el helicóptero: "Lo siento muchísimo. Que me perdone la gente que me apoya, mi familia... Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo". "Yo no quiero empujarte a que hagas algo con esta sensación", confesó el presentador, apenado por la situación. Finalmente, el helicóptero volvió con ella a tierra: "Lo siento, fue muy duro para mí la otra vez. Y me ha conectado con todo". Ya en el tramo final, Vázquez conectó de nuevo con la madrileña para preguntarle si se encontraba "más tranquila". "Sí, pero con la decisión tomada", contestó la aludida, que recibió una llamada de su madre.

"Decidas lo que decidas, lo vamos a respetar. No eres más fuerte ni más débil que nadie", la animó la también exsuperviviente. Elena señaló que "lo que tienes es miedo escénico, has entrado en pánico al recordar lo que pasaste" y, a pesar de afirmar que "estás muy preparada", no logró animar a su hija. "La gente me conoce, siempre lo he dado todo, pero no sabía que me iba a pasar esto aquí. Me ha superado", confesó Molinero. "Creo que tienes que sentirte muy libre para decidir lo que quieras hacer y, evidentemente, el programa respetará la decisión que tomes", afirmó Vázquez, antes de cortar la conexión y dejar en el aire si la organización daría tiempo o no a la madrileña de reconsiderar su decisión.