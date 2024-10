Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado sábado 26 de octubre, 'Fiesta' aprovechó que tenía a Alejandro Albalá en su cantera de colaboradores para que narrase su experiencia en Cantora cuando todavía era pareja de Isa Pantoja. A su lado se sentaba Alexia Rivas, que no dudaba en cuestionar el testimonio de su compañero. Fue entonces cuando Albalá la atacó recordando su origen televisivo, haciendo que la presentadora, Emma García, saliera en defensa de la colaboradora.

"Estás diciendo que Isa se lucra de su familia, pero es lo mismo que tú.", le recriminó Rivas después de contradecirle varias veces. "". La colaboradora aseguró que ella hablaba como periodista, pero Albalá no quedó conforme: "".

"¿Yo de dónde vengo? Me gusta que seas valiente, no tires la piedra y escondas la mano. No tengo ninguna vergüenza de dónde vengo", insistió Rivas, que supo enseguida a qué se refería. "Tú lo sabes muy bien, para qué te lo voy a recordar", respondió Albalá. "Vengo de la universidad", recordó Rivas. "Todos sabemos por lo que estás aquí", terminó el colaborador, provocando la reacción de Emma García.

Emma García da la cara por Alexia Rivas

"Una cosa es que Alexia salió donde salió efectivamente en el confinamiento, que no lo voy a volver a repetir. Ella ya estaba trabajando", comenzó la presentadora mientras mandaba a callar a Albalá. García concluyó rápidamente la disputa: "Tú estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho, pero vamos a dejar las cosas claras: Ella efectivamente salió como salió en el confinamiento, pero ella ya estaba trabajando, no está aquí porque saliera en bragas. Hay que decirlo y hay que dejarlo claro".