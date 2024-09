Por Alejandro Burrueco Marín |

Algunos de los novios de Sofía Suescun como Hugo Paz han dado la cara por Kiko Jiménez al estallar el enfrentamiento con Maite Galdeano. No ha sido el caso de Alejandro Albalá, que ha salido a defender a la navarra después de escuchar su entrevista en '¡De viernes!'. Albalá había defendido anteriormente a Jiménez, aunque en un principio protagonizaron varios choques al coincidir como colaboradores en 'Fiesta'.

Kiko Jiménez y Alejandro Albalá en 'Fiesta'

Albalá no estaba en el plató, peroen el magacín de Telecinco por videollamada. El colaborador de Santander apuntó que para demonizar a Galdeano se estaba ensalzando demasiado a la pareja: ", que pidió perdón y que no creo que todo lo que dice es mentira".

"Por ejemplo, ¿quién grabó la conversación privada que Cristian Suescun enseñó en un programa de televisión?", preguntó Albalá. "¿Qué tiene eso de novedoso? Nos recomendó la Guardia Civil y nuestro abogado que grabásemos cualquier tipo de contacto con Maite, porque luego se le olvida o lo niega", respondió Jiménez a la acusación añadiendo que "es un método de autodefensa que se tiene que hacer llegado a un punto con una persona que no es normal".

Alejandro Albalá acusa a Kiko Jiménez

La expareja de Suescun señaló directamente a Jiménez: "No es que yo sea defensor de Maite, pero lo que creo es que tú lo que estás haciendo es echar mucha mierda entre madre e hija, ¿a que a ti no te gustaría que Sofía hablase así de tu madre?". "No puede ser que porque ahora Kiko esté ahí sentado le deis credibilidad a él y se la quitéis a Maite", sentenció Albalá tras ver el tono del programa del que es colaborador tras la mediática entrevista a Galdeano.