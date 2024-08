Por Beatriz Prieto |

Días después de que Maite Galdeano desvelara que su hija, Sofía Suescun, la había echado de su casa, 'Fiesta' continuó abordando el asunto durante la emisión del domingo 18 de agosto, en la que contaron con la presencia de Alejandro Albalá. El exnovio de Suescun, de hecho, reconoció entender a Kiko Jiménez, quien el día anterior había anunciado su decisión de denunciar a Galdeano por sus graves acusaciones públicas.

, resumía Albalá, al hablar de su pasado en común con Galdeano. Por ese motivo, ante la pregunta sobre si entendía a Kiko, el colaborador dio una respuesta muy clara: "y desde aquí le doy el pésame o lo que sea. De verdad que".

"Parecida o no la relación, yo viví cosas inaguantables, como estar en el baño duchándome y ella entrar como si nada. Cosas de esas, miles, que en una convivencia normal, y yo que tenía veintidós años, no entendía nada", confesó Albalá. El cántabro llegó incluso a compartir algunas de las descalificaciones que Galdeano le había dedicado mientras salía con Suescun: "Me llamaba atontado, de todo. Yo no lo entendí pero, ¿qué vas a hacer?". De hecho, Albalá recordó que "en televisión, siempre" lo había atacado, pero "como yo sabía que estaba mal, tampoco me quise meter por respeto a mi novia en ese momento".

"Maite quiere a Sofía para ella"

Ante la pregunta sobre cómo manejaba Suescun esas situaciones, Albalá reconoció que la navarra "le daba normalidad, pero yo creo que es porque es como ella se ha criado y al final ha normalizado ciertas situaciones", a pesar de que él mismo comentaba con la navarra lo que ocurría. "Maite quiere a Sofía para ella, es como que tiene una obsesión, la absorbe. No sé por qué, igual tiene miedo a quedarse sola", valoró además el colaborador. "Lo que sí me gustaría es saber qué es lo que piensa Sofía ahora, cómo pensaba antes e igual no se atrevía a decir por miedo", añadió el cántabro, ante la posibilidad de que Suescun "lo sufriera en silencio y yo tampoco lo sabía".