Alejandro Albalá denuncia que Isa Pantoja le habría vetado para 'La casa fuerte 2': "¿Qué miedo tiene?"

Alejandro Albalá ha reaparecido en televisión pero muy momentáneamente y bastante enfadado por lo que ha ocurrido con su exmujer, Isa Pantoja. El domingo 1 de noviembre entró en directo en 'Socialité' para contar lo que había ocurrido recientemente que le hacía estar tan molesto y que considera un absoluto "cachondeo" por estar jugando con él.

Alejandro Albalá, en su conexión con María Patiño en 'Socialité'

"Estaba en conversaciones para entrar en 'La casa fuerte 2' y la sorpresa de mi representante y de mí es que nos anulan todo lo hablado porque esta chica y su novio, que no les haría gracia mi participación, me habrían vetado" aseguró Albalá, haciendo referencia a Chabelita y Asraf Beno, que fue la primera pareja confirmada de esta edición. "Hace dos años también pasó con 'Supervivientes'. ¿A mí ese 'Supervivientes' quién me lo devuelve? Todavía estoy esperando a ver si este año tengo suerte", añade para demostrar que no es la primera vez que es vetado de un reality de Mediaset.

Albalá reconoce que a veces piensa "¿Qué miedo tiene a que yo vaya a ese reality?", por lo que María Patiño le ha pedido cuál cree él que es el motivo. "Si estás tan feliz con tu pareja que incluso os vais a casar, ¿qué pasa? ¿Que igual me ves ahí y vas a dejar de mirar a tu novio a la cara? No tengo ni idea. No lo entiendo si tiene una obsesión conmigo o una inquina". Pero claro, la presentadora de 'Socialité' le ha hecho ver que igual no es ella, sino Asraf quien ha pedido que se le vete. "Puede ser. Igual es que escucha mucho hablar de mí en esa casa", expresa con una sonrisa Albalá.

¿Se plantea llamar para pedir explicaciones?

Patiño ha aprovechado la conexión para preguntarle si se ha planteado llamar a Isa Pantoja para pedirle explicaciones respecto a este asunto, algo que Albalá ha negado y ha explicado por qué: "Yo creo que si habla conmigo va a dejar de mirar a su novio a la cara y yo no quiero fastidiar ninguna boda. Las comparaciones son odiosas, pero mucho hablan de mí y parece que dejo huella", reconoce el entrevistado quien, de alguna manera, amenaza con tomar represalias: "Todo esto me hace plantearme cosas como contar ciertos asuntos que no había contado porque yo me he callado mucho por respeto, pero a todos nos viene bien el dinero, y si hay gente que nos corta las alas...".