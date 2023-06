Por Beatriz Prieto |

Once meses después de que Alejandro Nieto se alzara como el ganador de 'Supervivientes', la edición de este año conocerá a su sucesor este jueves 29 de junio, en una final en la que Bosco Blach, Asraf Beno, Adara Molinero y Jonan Wiergo se disputarán dicho puesto. No obstante, dicha cita no contará con la presencia del anterior ganador, tal y como el gaditano compartió en un story de Instagram.

Alejandro Nieto responde a sus seguidores en varios stories de Instagram

Aprovechando un descanso en sus vacaciones,a través de los stories de Instagram la tarde del martes 27 de junio, momento en el que el gaditano se animó a responder a la cuestión de, como ganador de la última edición de 'Supervivientes'., reconocía el exsuperviviente, quien respondió sin rodeos que "no voy a ir" a la final.

"No se ha llegado a un acuerdo y no voy a ir, aunque les deseo a todos que gane el mejor", matizó Nieto, tras lo cual desveló que "estoy de viaje con mi familia, con mi hijo, y no se ha dado el caso". Su negativa a acudir a la gran final supone que es el segundo año consecutivo en el reality en el que el anterior ganador no acude a ceder el testigo a su sucesor, después de que el propio gaditano no recibiera el premio de manos de Olga Moreno el pasado año.

¿Se apuntaría a 'GH VIP'?

"¿Irías a 'GH VIP' con Tania?", planteaba otro de sus seguidores. "No lo sé, hemos estado en situaciones creo que peores. Hacemos vida juntos casi 24/7, a no ser que nos separemos por trabajo o porque tengamos cosas que hacer", explicó Nieto, quien añadió un "a mí no me importaría", acompañado por su novia. "Lo que pasa es que son muchos realities ya. Me agobia", remató el gaditano.