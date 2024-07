Por Joan Centelles Martínez |

Desde que partieran rumbo a Honduras hace tres semanas, a las grandes estrellas de 'Supervivientes All Stars' les hemos visto enfrentarse a innumerables desafíos que ponen a prueba su fuerza y resistencia. En la última gala de 'Tierra de nadie', los supervivientes disputaron un juego en el que lo dieron todo, aunque también lo enseñaron todo.

Alejandro Nieto y Lola Mencía en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'

Fue el caso de Alejandro Nieto . Mantener el equilibrio era el mayor reto del juego, y para algunos la prueba se complicó demasiado.

Con dos banderines conseguidos, Nieto cogió ventaja respecto a Mencía. Sin embargo, antes de coger el tercero, el superviviente caía al agua y, subiéndose a la plataforma, estuvo a punto de perder el bañador. Los telespectadores vieron en directo el trasero del superviviente, un descuido que Jorge Javier Vázquez no tardó en comentar: "¡Ala!". "Mira qué regalito habéis tenido, que yo me lo he perdido", bromeaba Laura Madrueño desde la isla.

Otro descuido de Mencía

A Lola Mencía se le atragantó la prueba. Cuando se batía con su compañero, la superviviente se quejaba de que su tronco no rodara con la misma fluidez. Es por eso que, en un siguiente duelo, la superviviente se enfrentó con Sofía Suescun. Sin embargo, fue en esta segunda vez que lo intentó cuando tuvo otro percance parecido al de Nieto.

De tantas veces que se lanzó al agua, a la superviviente se le desplazaba continuamente la parte de arriba de su bañador. "¡Lola, el bikini!", le avisaba hasta en dos ocasiones Vázquez desde plató. "No le pongáis más inputs a la pobre, ya tiene bastante con conseguir las banderas", le decía Madrueño. Una tarea que finalmente consiguió completar en doce minutos.