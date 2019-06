'Skam España' concluye su segunda temporada con un canto a la diversidad, el amor y la amistad

A principios de marzo, Movistar+ sacó a la luz el teaser de la esperada segunda temporada de 'Skam España', revelando la identidad del personaje protagonista: Cris, interpretada por Irene Ferreiro. Un breve vídeo en el que una de las amigas más desenfadadas y divertidas de Eva (Alba Planas), protagonista de la primera temporada, apuntaba a enamorarse de una chica, un hecho muy celebrado por los fans de la serie.

Cris y su relación con Joana, eje central de la segunda temporada de 'Skam España'

La elección de Cris como eje central de la segunda temporada de 'Skam España' fue, de hecho, toda una novedad con respecto al resto de versiones realizadas de la serie en distintos países, donde se había seguido la línea de 'Skam' y se había dado paso a la trama del personaje de Nora (Nicole Wallace). Un cambio que fue muy buen recibido por los seguidores, cuyo número parece haber aumentado de forma notable con respecto a la primera temporada. Especialmente tras la decisión de Movistar+ de publicar los clips que forman cada episodio a través de Youtube, y no solo en su plataforma.

La segunda temporada de 'Skam España' ha concluido tras un total de diez episodios, uno menos que la primera (que también contó con un especial de Nochevieja). Una tanda de capítulos en la que la ficción ha abordado temas muy importantes y variados, como las enfermedades mentales, la homosexualidad, la bisexualidad o el Islam, algo que caracteriza a la ficción desde sus comienzos y que pretende alcanzar al espectador. Con motivo del punto y final de esta segunda temporada, en FormulaTV hemos recogido los puntos claves del desenlace de la historia de Cris.

Los secretos de Viri

Cris y Viri en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

Aunque Cris fue la protagonista de la temporada, el personaje de Viri (Celia Monedero) encontró también su espacio, algo que también se pudo ver en los clips del episodio final de la temporada. Después de mostrar una actitud extraña delante de Nora y Cris cuando acudieron a su casa por sorpresa, la amiga más positiva del grupo compartió su estrés por los exámenes e, incluso, desveló que no había desayunado.

Esta última confesión cobró mayor importancia cuando Viri se desmayó en compañía de Cris, lo que despertó inquietud no solo en el grupo de amigas, sino también entre los fans. Una última escena con Viri como eje principal, en la que de nuevo se pudo disfrutar de la fuerte unión del grupo, y que terminó arrojando algo más luz sobre el personaje, lo que para muchos podría ser una pista de que, quizás en la próxima temporada, Viri ocupe un papel principal.

"Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz"

Nora, Viri y Cris se abrazan en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

Abatida por su reciente separación con Joana, que rompió con ella alegando que no la quería realmente, Cris compartió sus dudas y su dolor con sus mejores amigas. Una nueva escena en la que Eva y compañía hicieron gala de su sólida amistad, al apoyar incondicionalmente a la protagonista con palabras cariñosas, sinceras y emotivas.

Entre otras cosas, el grupo no solo animó a Cris a recuperar a Joana si la quería de verdad, sino que también hizo hincapié en todo lo que ella había hecho por cada una de ellas. De hecho, Viri recurrió a una de sus frases al estilo "Mr. Wonderful" para levantarle el ánimo antes de compartir un emotivo abrazo con Cris y Nora: "yo quiero, yo puedo, yo soy capaz". Un potente y breve mensaje que acabó calando en la protagonista de la temporada.

"Te quiero"

Cris y Joana se reconcilian en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

La charla con sus amigas tuvo efecto sobre Cris, quien finalmente decidió acudir al encuentro de una sorprendida Joana. A pesar de que ella intentó mantenerse firme en su decisión de romper su relación, la protagonista no se lo puso fácil al regalarle una edición de "Amistades peligrosas", libro con el que trabajaron juntas en el instituto. Un tomo que, aunque Joana señaló que ya lo había leído, contenía algo muy especial en su interior: el "te quiero" que Cris le "debía" desde la primera vez que Joana se lo dijo y no recibió respuesta por su parte.

Toda una declaración de intenciones por parte de Cris que estuvo acompañada de una protagonista muy segura sobre la relación que quería con Joana, quien se empeñó en recordarle el Trastorno Límite de la Personalidad que padecía y los efectos que podía tener en su vida personal. Algo que, después de todo lo que Cris había visto, después de tener claro que quería a Joana, no logró asustar a la protagonista, quien apostó por vivir el "minuto a minuto" y por apoyar a su pareja en todo lo que pudiera ocurrir. Una escena en la que, además, el equipo de 'Skam España' abrió una ventana a los fans para conocer mejor la enfermedad de Joana más allá de la serie, al crear una cuenta de Instagram a través de las manos del personaje en la que, mediante distintos dibujos, dan a conocer el TLP.

Charla de hermanos

Cris y su hermano Dani en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

Tras reconciliarse con Cris, el episodio final de 'Skam España' mostró una "última" interacción de la protagonista con su familia, concretamente, con su madre y su hermano Dani. Mientras que con la primera, Cris pareció mostrarse más comprensiva a raíz de su preocupación porque no estudiara al estar pendiente del móvil, el encuentro a solas con Dani resultó estar a un nivel más personal, especialmente cuando conocía muchos de los secretos que Cris ocultaba a sus padres.

Ambos personajes mantuvieron una conversación en la que Dani no dudó en normalizar que su hermana fuera bisexual, hasta el punto de bromear con lo "buena" que estaba Joana. No obstante, todo apunta a que probablemente el momento en el que Cris hable de su sexualidad con sus padres será privado, al igual que sucedió en el caso de Lucas (Alejandro Reina), cuya historia se fue desarrollando esta temporada no solo en los episodios, sino también en el canal de Youtube que se creó en nombre del personaje. Una iniciativa donde Lucas ha tenido ocasión de hablar de la homosexualidad o de la visión que tiene el Islam sobre ella en compañía de Amira (Hajar Brown), entre otros asuntos.

¡Shukran!

Cris y Joana, juntas en el episodio final de la segunda temporada de 'Skam España'

El clip final con el que 'Skam España' despidió su segunda temporada reunió a todo el reparto principal, chicos y chicas incluidos, con motivo de celebrar el último "iftar" en honor de Amira, término empleado en la religión islámica para referirse a las comidas nocturnas con las que se rompe el ayuno durante el Ramadán. De hecho, la conocida celebración del Islam estuvo presente durante prácticamente toda la temporada gracias al personaje de Amira, que se mostró muy agradecida con el gesto de sus amigos. Un personaje sobre el que se han ido conociendo más facetas a lo largo de esta temporada a raíz de su estrecha amistad con Cris.

La celebración más "íntima" del grupo de amigos derivó en una multitudinaria fiesta donde se pudieron ver aspectos de las tramas de algunos personajes, como la nueva pareja de Lucas, Iván; la cercanía de Alejandro (Fernando Lindez) y Nora o el hecho de que Eva se enterase de que Jorge estaba soltero y de que la había visto liándose con Cristian (Gabriel G. Mourreau). Tramas que podrían convertirse en puntos de partida para la tercera temporada, especialmente en caso de que Lucas o Nora se conviertan en protagonistas. Finalmente, la temporada concluyó con el reencuentro de Cris y Joana, en el que la protagonista dejó atrás su miedo a mostrar el amor por su pareja en público, ante las miradas sonrientes de sus amigos y conocidos.