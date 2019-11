Los mejores disfraces de Halloween 2019 con Heidi Klum, los colaboradores de 'Sálvame' o 'Skam España'

La noche de Halloween es la ocasión perfecta no solo para disfrazarse a lo grande, sino también para derrochar talento e imaginación por parte de las celebrities con tal de sorprender a sus fans. Una cita en la que muchos famosos del mundo del cine y la televisión salen a disfrutar de alguna que otra fiesta y comparten el resultado de, a veces, mucho trabajo, a través de las redes, sumándose cada año más adeptos a esta conocida fiesta estadounidense.

Heidi Klum posa disfrazada junto a una tarta con sus anteriores disfraces

Sin duda una de las más veteranas y que difícilmente pasa desapercibida año tras año es la modelo Heidi Klum. Tras lucir disfraces como el de la princeso Fionna de "Shrek" o Jessica Rabbit, luciendo irreconocible, en esta ocasión Klum no se ha limitado a mostrar su disfraz, si no que anunció en redes que estaría en un escaparate del centro de Manhattan, donde cualquier fan que acudiera podría disfrutar del laborioso proceso que llevaba el disfraz de este año: un terrorífico alien con el que era completamente imposible reconocerla, una vez más.

Camila Cabello, Cardi B, Demi Lovato y Nicky Minaj, con sus disfraces para Halloween 2019

Han sido muchos los famosos que han compartido sus elecciones para la noche más terrorífica del año, como las cantantes Camila Cabello, quien escogió a La Catrina, concretamente la versión de "El libro de la vida"; Demi Lovato, que optó por dos disfraces, María Antonieta y la versión femenina del payaso de "It"; Cardi B, que apostó por Poison Ivy, conocida villana del universo Batman o Nicky Minaj, que también se decantó por una de las enemigas del caballero oscuro: Harley Quinn.

Apostando por la variedad

Justin Timberlake y su mujer, Jessica Chastain y Charlie Cox y Tom Hiddleston, disfrazados para Halloween 2019

A esta festividad se han sumado otras celebridades que han compartido sus disfraces en las redes, como Justin Timberlake, que se vistió de micrófono acompañado de su mujer, disfrazada del artista; Jessica Chastain, que escogió caracterizarse de Joker; o el curioso caso de Tom Hiddleston y Charlie Cox, actor protagonista de 'Daredevil', quienes se intercambiaron sus papeles del universo Marvel: el primero se disfrazó del conocido superhéroe ciego, mientras que el segundo se vistió como Loki. Incluso Jensen Ackles, protagonista de 'Sobrenatural', y Can Yaman se unieron a la celebración con sus respectivos disfraces, el primero de Batman y el segundo de vaquero, un par de meses después de que el actor turco venciera al estadounidense en unos galardones internacionales gracias a muchos votos emitidos en España.

Jensen Ackles vestido de Batman y Can Yaman como vaquero para Halloween 2019

La cita ineludible de Neil Patrick y las Kardashian

Khloe y Kim Kardashian y Kylie Jenner, con sus disfraces de Halloween 2019

Otros de los famosos que no fallan a la cita de Halloween, son el clan de las Kardashian. En esta ocasión, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner han mostrado sus disfraces en redes, las dos primeras con sus familias: Kim, de la familia Picapiedra; Khloe, de una versión de Cruella de Vil y Kylie de la Sirenita. "¡Esta foto familiar fue un gran desafío porque Chicago le tenía mucho miedo a Dino!", explicó Kim en la fotografía familiar, donde su marido se había vestido del conocido dinosaurio de los Picapiedra, algo que no habría calmado a la pequeña, quien había tenido que ser añadida posteriormente en la imagen.

David Burtkat junto a su marido Neil Patrick Harris, caracterizados como Salvador Dalí y Vincent Van Gogh

Además, Neil Patrick Harris, actor conocido por sus papeles principales en 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Una serie de catastróficas desdichas', también otros de los habituales de Halloween, compartió una imagen con su marido y sus dos hijos, los cuatro caracterizados de famosos artistas como Frida Kahlo o Salvador Dalí. "Bienvenido al 2019 Burtka-Harris Boo-seo de Arte. Hay audioguías disponibles en la tienda de regalos", escribió el actor en la descripción de la imagen publicada en su cuenta de Instagram.

Una festividad al estilo español

Paz Padilla y Carlota Corredera con algunos colaboradores de 'Salvame', celebrando Halloween 2019 disfrazados

Aunque no tan popular como en otras partes del mundo, en España también ha habido celebrities que se han decantado por celebrar Halloween con una amplia variedad de disfraces. La presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, publicó una imagen en Instagram en la que estaba vestida de una tétrica enfermera. Una iniciativa que siguieron sus compañeros del programa, con Carlota Corredera al frente, quienes celebraron Halloween en la tarde del 1 de noviembre, cada uno con un disfraz, aunque todos ellos relacionados con conocidos villanos ficticios.

Rosa López, con un body paint de esqueleto, en una imagen publicada en su Instagram por Halloween

Una de las grandes sorpresas entre las celebrities españolas la dio Rosa López, quien publicó una imagen de sí misma con un body paint que, según explicó, había llevado más de seis horas de trabajo. Una forma de celebrar no solo Halloween y el Día de Todos los Santos, sino también su disco "Vacío". "De nuevo quería entregar mi corazón, ya lo he hecho en forma de canción, y ahora en el día de todos Los Santos, un día tan señalado y por todas aquellas personas que no están pero nos acompañan e iluminan el camino, lo hago en cuerpo", compartió la artista.

Algunas de las protagonistas de 'Skam España', disfrazadas con motivo de Halloween

Además, para deleite de los fans de 'Skam España', cuatro de las actrices principales celebraron la ocasión con disfraces de "Alicia en el país de las Maravillas": Alba Planas, de Reina Blanca; Irene Ferreiro, de Sombrerero Loco; Hajar Brown, de Reina Roja; y Nicole Wallace de Alicia. "Estamos todos locos aquí", compartió Irene Ferreiro, encargada de dar vida a Cris, protagonista de la segunda temporada de la serie de Movistar+.