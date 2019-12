Tomy Aguilera ('Skam España'): "La primera temporada para mí fue como un sueño"

'Skam España', adaptación del fenómeno noruego, se ha convertido en todo un éxito. El objetivo de la serie era reflejar los problemas y las vivencias de los adolescentes desde su punto de vista, sin estereotiparlos y con una presencia muy reducida de los adultos en la serie. Han logrado su meta y han conectado con una generación que se identifica con los personajes de la serie, como con Jorge, interpretado por Tomy Aguilera.

El actor seguirá dando vida al exnovio de Eva ( Alba Planas . Por ahora, no se conocen detalles ni quiénes las protagonizarán, aunque sí que se ha confirmado que ya ha dado comienzo el rodaje de la tercera temporada. Aguilera no revela novedades de lo que vendrá, pero asegura que la primera temporada, en la que desempeñaba un papel destacado al ser la pareja de la protagonista, fue "como un sueño".

¿Hay similitudes entre tu personaje y tú? ¿Has cogido algo de ti para crear a Jorge?

Evidentemente. Uno de los requisitos de 'Skam' es que los actores nos pareciéramos un poco a los personajes. Teníamos que ser actores que no hubiéramos hecho algo muy grande antes, porque la idea era nacer con el proyecto y crecer con él. Todos hemos impregnado a nuestro personaje con gran parte de nosotros mismos. Con cosas muy concretas, con cosas que nos gusta hacer, como por ejemplo, la música en mi caso.

¿Qué temas cercanos a tu generación te gusta que se traten en la serie?

Es muy acertada la visión humilde de la vida, muy normal, mostrando lo que realmente es. Es una serie que con mi edad puedes hacer muy tuya, identificarte con muchas partes de ella. Eso es un tesoro para esta edad: gente que te acompañe en la visión de los temas actuales que a lo mejor tus padres no entienden. La generación de nuestros padres no tiene nada que ver, porque nosotros hemos nacido con las redes sociales y con un mundo tan conectado y tan frenético. Es una serie en la que los adultos no aparecen mucho y se centran más en los 'teenagers', por lo que yo creo que es un tesorito para la gente que la ve.

Tomy Aguilera junto a Alba Planas en una escena de la primera temporada de 'Skam España'

En la primera temporada, tienes una trama en la que se refleja una relación tóxica. ¿Te parece adecuado el tratamiento que se ha dado a las relaciones tóxicas en 'Skam'? ¿Crees que es importante mostrar este tipo de problemas?

Creo que es muy importante tratar ese tema. Pero mi temporada no considero que se centrase tanto en una relación tóxica, sino en la búsqueda de Eva, que era la protagonista de la serie, por encontrarse a sí misma y la seguridad en sí misma. Los problemas que surgían de la relación eran más un no entendimiento de sí misma y mi personaje, un no entendimiento de la situación, de dejarse llevar por sus sentimientos que, además, en esa edad están a flor de piel. Me parece muy acertado empezar con esa temporada, porque es un problema con el que todos nos encontramos, todos hemos pasado por alguna época de no encontrarse a uno mismo y tener que depender de otra persona.

¿Cómo te gustaría ver a tu personaje en el futuro?

Mi voluntad sobre lo que tenga que ser la trama es anecdótica. Cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a participar en 'Skam', ya hacía mucho tiempo que mucha gente trabajaba muy en serio y muy duro en su construcción; por eso, creo que no tengo tanta visión para contestarte: "Mi personaje tendría que hacer esto". Yo tengo que interpretar lo que me dicen y confío en todo el proyecto. Creo que todos los personajes están en el lugar adecuado.

¿Te gustaría que se hiciese un 'Skam' con los chicos como protagonistas?

Si estoy dentro, me encantaría, actuar siempre mola. Pero yo creo que estaba claro que se necesitaba una serie con las chicas como protagonistas. Es algo muy clave en la serie y se nota. Yo creo que le da mucha fuerza.

El actor Tomy Aguilera interpreta a Jorge en 'Skam España'

¿Qué has sentido al volver a las redes sociales como Tomy Aguilera?

Yo no usaba tanto las redes sociales, entonces cuando tuvimos que cerrar las redes sociales para mí no fue un gran drama. Ahora no lo pienso mucho, pero me impresiona que de repente haya tanta gente que te siga y que te escriba.

¿Teníais redes sociales privadas durante el tiempo que estuvisteis sin poder usar las vuestras?

Teníamos redes sociales privadas e incluso nos hicimos una cuenta de Instagram donde subíamos fotos del rodaje. Pero no nos saturábamos porque la primera temporada para mí fue como un sueño, como el mejor campamento de verano de mi vida. Luego sí que ha habido épocas de desintoxicación de 'Skam', porque era todo 'Skam' y al poner ahí tu corazón, necesitas respirar. Pero yo viviría en bucle la primera temporada todos los veranos.

¿Qué sentiste la primera vez que alguien te pidió una foto?

Me acuerdo perfectamente cuando fue. Estábamos Alba y yo rodando la escena de los gatos y una chica se acercó cuando yo me iba a cambiar y me pidió una foto. Fue como "¡Holy sheet!". Luego ya se banaliza. No le doy tanta importancia a las fotos como, por ejemplo, al hecho de que una persona te vea una noche y te diga un comentario sobre tu interpretación o que le has ayudado.

¿Hay algún comentario que te haya llegado más?

Sí, muchos. Pero tengo mucho cuidadito con las redes sociales, intento mantener las distancias. Me fijo más en lo que me dice mi gente cercana, me hace mucha ilusión que me digan lo que les parece mi papel.

¿Tienes algún otro proyecto profesional en mente?

A nivel audiovisual todavía no. Tengo mis propios proyectos musicales, yo solo y con amigos. Pero sigo trabajando en ello, para ver si surge algún nuevo proyecto audiovisual, porque mi voluntad de trabajar es máxima.