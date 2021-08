Álex Bueno ('La isla de las tentaciones') toca fondo: "Es el peor momento de mi vida"

Álex Bueno está atravesando uno de sus peores momentos personales. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido desahogarse a través de sus redes sociales y relatar el "infierno" que está viviendo. A través de una "carta para el mundo", el joven ha expresado que está pasando por el que es "el peor momento" de su vida.

Álex Bueno en 'La isla de las tentaciones'

"Mi cabeza está KO, he alimentado mis demonios poco a poco y ahora mismo es un puto infierno la lucha que estoy viviendo. Problemas, el pasado, malas noticias... todo eso sumándole mi falta de saber gestionar mis emociones desde pequeño y no saber expresar mis sentimientos me ha llevado a una depresión y un constante momento de ansiedad que parece no tener fin", escribía en la publicación.

"Siempre pensé que podría controlar mi mente, que todo lo malo que he vivido y me han hecho ya pasó y que a día de hoy no me afectaría... estaba totalmente equivocado (...). El problema real viene cuando tu verdadero enemigo eres tú mismo y no quieres darte cuenta, y ahora mismo es lo que está pasando", contaba.

Ha pedido ayuda para afrontar la situación

El exnovio de Fiama Rodríguez ha contado que se pregunta el motivo de por qué se retroalimenta de las "malas energías" y que se encuentra en desventaja para hacer frente a esta batalla que le está tocando vivir. "Llega un punto en que te das cuenta que puedes tener todo que si tu cabecita no está bien, de verdad que sentirás que estás en un verdadero infierno y no podrás ser feliz".

Sin embargo, el extronista es consciente que tiene mucha gente alrededor que le apoya y que su objetivo con esta publicación es ayudar a las personas que estén pasando por lo mismo que él. "No sintáis vergüenza de verdad, ¡pedid ayuda! Hay algo que he aprendido: Nadie es irrompible, nadie es perfecto y las cosas no se superan en silencio". El influencer se despedía así: "Hoy es el primer día de mi batalla y me prometo ganarla y no solo volver a recuperarme, sino que prometo mejorar como persona y volver más fuerte que nunca".