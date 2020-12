Álex Bueno ('MyHyV') y su experiencia en OnlyFans: "Un chico me ofreció 30.000€ por hacerme una felación"

Son muchos los famosos que en los últimos meses se han lanzado a crear su cuenta en OnlyFans. Cardi B, Bella Thorne o Michael B. Jordan son algunas de las figuras internacionales más conocidas que se han abierto una cuenta en la red social erótica para compartir sus vídeos y fotografías más subidos de tono. El 28 de noviembre, Cristian Suescun realizó una entrevista en 'Sábado deluxe' donde confesó la cantidad de dinero que estaba consiguiendo desde que emprendió su aventura en el contenido para adultos. A la vista del éxito de la red, 'En el punto de mira' ha realizado un reportaje sobre el consumo de este tipo de contenidos en Internet usando como ejemplo la experiencia de Álex Bueno ('La isla de las tentaciones') con su cuenta.

Álex Bueno posa desnudo durante su entrevista con 'En el punto de mira'Cuatro

El extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' fue entrevistado por el espacio de Cuatro sobre su trabajo en OnlyFans, espacio en el que ha conseguido encontrar una nueva forma de ingresos. El participante de realities afirmó que llevaba varios meses inmerso en este proyecto después de que la pandemia le dejase sin bolos en discotecas: "Vas tirando de ahorros, pasa el tiempo y se van comiendo". Fue así como decidió dar el gran paso y abrirse una cuenta en la red social erótica: "A través de amigos me dijeron que eso podía ir bien y aproveché el tirón mediático. Fue una grata sorpresa", afirmó Bueno.

El espacio de Cuatro emitió también imágenes de la sesión de fotos que había realizado el tertuliano para la red social erótica, posando en diferentes espacios de la casa ya que los escenarios cotidianos son, según Bueno, "una de las cosas que más demandan sus adeptos". "Mi cuerpo para mí es mi empresa y yo he invertido miles y miles de euros en tatuajes, comida, suplementos, gimnasios, dedicación... Qué menos que mi propia empresa me de beneficio", comentó. Fui poco a poco y como al final no tengo pudor, lo enseñé todo. Me ves como mi madre me trajo el mundo". A pesar de las ganancias, el colaborador tiene claro cuales son sus límites dentro del sector: "En el entorno sexual no entro. Yo lo respeto pero sé cuál es mi postura. Yo no vendo porno". El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' considera que es algo que "puede arruinar la vida en el aspecto privado".

Propuestas de hasta 30.000 euros

Al igual que Cristian Suescun, Álex Bueno aseguró que en Onlyfans ganaba más dinero que en los eventos que realizaba anteriormente en las discotecas o en sus entrevistas en televisión: "Es un sueldo que posiblemente mucha gente no piensa en tener. Por eso cada vez hay más gente que se anima a hacerlo". Aparte de las ganancias obtenidas por las suscripciones de sus seguidores, algunos de ellos le realizan peticiones más personales: "Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por acompañar a una cena. Lógicamente dije que no. Luego la que más me sorprendió fue la de un chico que me ofreció 30.000 euros si me dejaba hacer una felación por él".