Álex Bueno revela el motivo real de su ruptura con Fiama tras 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' se ha convertido sin duda en el reality revelación de la temporada. El espacio que en su primera edición condujo Mónica Naranjo y que presentará Sandra Barneda en sus dos siguientes temporadas nos regaló momentazos y varias rupturas. Una de las más destacadas fue la de Álex Bueno y Fiama Rodríguez y es que pese a que ambos entraban al programa muy enamorados y dispuestos a casarse un tiempo después, finalmente allí se dieron cuenta que no eran compatibles el uno con el otro. Tras varias rupturas antes de llegar al formato, lo que pasó dentro acabó por dinamitar la relación de una vez por todas.

Álex Bueno y Fiama Rodríguez en 'La isla de las tentaciones'

De ello ha querido hablar el propio Bueno en 'Bendito internet', el espacio que Lorena Romero conduce en la plataforma de vídeos de Mediaset España. Este primero ha querido hacer balance de su paso por el formato de Cuarzo, del que se siente especialmente orgulloso y tranquilo. "Que lo peor que se me pueda decir es que fui el llorón de la edición... pues me voy con la cabeza muy alta", confiesa, antes de revelar lo mal que lo pasó por todo lo que vio de Fiama en el programa. "Vi actitudes y momentos que no me gustaron nada (...) y en casa vi momentos todavía peores que no había descubierto en las hogueras (...) ella se tuvo que tragar sus palabras, la palabra lealtad se le quedó muy grande".

El chico no ha dudado en cargar duramente contra Fiama, a la que confiesa haber "desidealizado" tras su paso por el formato. "Es una tía que por la tele es capaz de todo (...) le ha gustado mucho siempre ese mundo y ella no hace como yo, que no pienso sacrificar nunca mi vida por eso", afirma este, quien pone como ejemplo cuando se rumoreó que mantuvo una relación con Rubén: "Ella jamás lo desmintió, lo dejó en el aire, porque quería que se hablase". Está claro que la opinión de Bueno sobre Fiama es muy negativa pero; ¿cuál fue el verdadero detonante de la ruptura entre ambos?

Una tercera persona, el detonante

Pues bien, él mismo lo ha querido explicar. "Intentamos poner parches pero esa no era la solución", ha empezado diciendo, para después confesar que "después del programa me quedaron muchas cosas dentro (...) y con el paso de las semanas le empecé a echar cosas en cara (...) y la relación se empezó a deteriorar". Pero el verdadero problema vino después, cuando según él, una tercera persona entró en la relación siendo este el verdadero motivo de su ruptura. "Hubo una tercera persona, un compañero de trabajo con el que hablaba 24/7, es una persona muy allegada (...) alguien que no quiero meter (...) pero muy cercana a ella", ha sentenciado el chico.