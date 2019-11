Àlex Casademunt la lía al creer que El Mundo Today ha publicado una información falsa sobre él

"El rubio de Fórmula Abierta tuitea 'fuck VOX' pero ningún medio se hace eco", fue el titular de El Mundo Today sobre Àlex Casademunt. El cantante vio esta publicación en la cuenta de Instagram y decidió contestarles: "Deberíamos ser más leales a la información y al menos contrastar si es o no veraz y cierta". Es evidente que el catalán no tenía claro qué tipo de medio es El Mundo Today y, por eso, reaccionó de esta manera, creyendo verdad algo que era broma.

Àlex Casademunt, en 'OT. El reencuentro'

Siguiendo el estilo de El Mundo Today, la web se inventó unas palabras supuestamente dichas por el integrante de Fórmula abierta: "Si pierdo seguidores por mis contundentes opiniones políticas me da igual, es momento de que todas las estrellas como Rosalía y yo hagamos piña". Creyendo que era un medio veraz, el verdadero Àlex Casademunt añadió: "Jamás me he pronunciado en política y mucho menos si lo hiciera sería desmereciendo ni insultando a ningún partido, FAKE".

Su excompañero de programa, Naím Thomas quiso sacarle de su engaño: "El Mundo Today es una web que son de cachondeo, todas las noticias son de coña". Menos mal que estaba su amigo para explicarle que, obviamente, la información que contenía la noticia era totalmente falsa y no era que estuvieran difamando contra él sino haciendo broma relacionando el comentario en Twitter de Rosalía sobre VOX con él.

El sonado tuit de Rosalía sobre VOX

La cantante Rosalía se pronunció por primera vez sobre política y publicó un tuit que decía "Fuck VOX" en relación a los resultados del partido de Santiago Abascal en las elecciones del 10-N. Estas dos palabras causaron muchísimo revuelo con gente que la alababa y otra que la criticaba por mojarse. Algunos políticos reaccionaron al comentario como Adriana Lastra del PSOE que le contestó "trá trá" o el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont que retuiteó el post.