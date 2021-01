Álex González imita a Bisbal con "Cumpleaños feliz" en 'El hormiguero': "Lo conozco y no le hace tanta gracia"

Como bien dijo Álex González a en su visita a 'El hormiguero', Pablo Motos podría haberse quedado en su casa, viendo que los invitados tomaron las riendas del programa. Junto al actor también estaba en el plató Verónica Echegui, quienes fueron a presentar la serie que estrenan el 22 de enero, '3 Caminos'. Ambos compañeros y también amigos demostraron su complicidad en el programa haciéndose jugarretas el uno al otro en directo.

Álex González imita a Bisbal en 'El hormiguero'

Por petición del presentador, y también animada por Álex, Verónica comenzó a cantar desde la mesa la canción "Volver". pese a advertir "Que yo no soy cantante", la actriz dejó impresionado a todos los que estaban en plató. Eso sí, nada más acabar, intentó unir a su compañero de rodaje y, aunque no lo consiguió con él, ella sí que hizo su dueto con Pablo Motos. Eso sí, ella tenía claro que el actor también tenía hacer algo por el estilo.

"Imita a Bisbal que no te puedes ni imaginar", le chivó Echegui a Motos, dejando ojiplático a González que, sorprendido, preguntaba: "¿Pero cómo me haces esto? Es que te mato. ¡No te puedo creer, es que es un torbellino!". Después de reposar la idea, ya contó que puede cantar cualquier canción como si fuera el cantante, desde "El corro de la patata" hasta el "Cumpleaños feliz". Finalmente fue esta última la que se animó a cantar entre risas y aseguró: "Conozco a David, lo admiro muchísimo y no le hace tanta gracia". Esta imitación llamó la atención de algunos espectadores que cayeron en que los dos tienen algo en común: ambos fueron pareja de Chenoa.

La venganza de Álex con Verónica

"No me lo puedo creer. Me la has jugado", le insistía a Verónica, quien respondió: "Si me mojo yo, te mojas tú". Por ello, Álex quiso ir más allá y devolvérsela dándole una información al presentador: "Oye, sabes que Vero toca la guitarra muy bien. Es que no sabes cómo la toca". Por ello, Motos fue a por una guitarra para dársela a la actriz, quien demostró que no tenía ni idea de tocar este instrumento y le espetó a su compañero un : "¡Qué hijo de puta!"