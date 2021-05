Alexander Skarsgård se une a la 'Succession' en su tercera temporada

Parece que Alexander Skarsgard mantiene su olfato vampírico de su etapa en 'True Blood' y en su próximo proyecto va directo a hincarle el diente a los Roy. El actor sueco ha fichado por la tercera temporada de Succession, el popular drama (sí, drama) familiar de HBO, una cadena que se ha convertido prácticamente en su casa.

Alexander Skarsgard

Skarsgard tendrá un papel recurrente en la nueva temporada del drama ganador de un Emmy creada por Jesse Armstrong. Concretamente interpretará a Lukas Matsson, el exitoso a la par de conflictivo fundador y CEO de una empresa tecnológica. El sueco se une a Hope Davis, Sanaa Lathan, Linda Emond y la cantante y actriz surcoreana Jihae, los otros fichajes anunciados.

Con este fichaje, Skarsgard regresará a HBO después de ganar nada menos que un Emmy en la categoría de mejor actor de reparto de miniserie por su papel en la primera temporada de 'Big Little Lies', en la que interpretaba al violento marido del personaje interpretado por Nicole Kidman.

No obstante, su último trabajo televisivo no fue para la cadena de cable premium sino para la plataforma de streaming de ViacomCBS, Paramount+, en la miniserie 'The Stand', adaptación de la novela de Stephen King, en la que daba vida a su gran villano. Además, próximamente se estrenará 'The Northman', una miniserie de AMC con Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe, y en la que se ha reunido con Kidman.

Una guerra civil familiar en ciernes

La tercera temporada de 'Succession' aún no tiene fecha de estreno y muy probablemente no vaya a debutar hasta pasado el verano. Como la mayoría de producciones televisivas y cinematográficas, el rodaje de los nuevos episodios se vio retrasado por la pandemia durante varios meses. De hecho, la producción arrancó hace relativamente poco en Nueva York y parece que aún tienen mucho trabajo por delante, por lo que no tendremos más remedio que armarnos de paciencia.

Por otro lado, de los nuevos episodios poco se sabe más allá de que correrá la sangre (esperemos que sólo de manera figurada, aunque con esta serie nunca se sabe). La sinopsis oficial facilitada por la cadena es la siguiente: "Emboscado por su rebelde hijo Kendal al final de la segunda temporada, Logan Roy comienza la tercera temporada en una posición peligrosa. Luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras, las tensiones aumentan a medida que una amarga batalla corporativa amenaza con convertirse en una guerra civil familiar".