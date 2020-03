Las terceras temporadas de 'Barry' y 'Succession' detienen su producción por el coronavirus

Tras la detención de docenas de rodajes, la pandemia de coronavirus está haciendo cada vez más mella en otras etapas del desarrollo televisivo. Ficciones ya filmadas, como 'The Undoing', 'The Walking Dead: World Beyond' o 'Patria', han retrasado sus estrenos ante el agitado ambiente, mientras que otras han tenido que dilatar sus preproducciones ante la imposibilidad de programar sus rodajes. A esa última categoría se han sumado ahora 'Barry' y 'Succession', uniéndose así a títulos como 'Muñeca rusa' o 'Little America', que no han podido cumplir con los plazos previstos.

Bill Hader en 'Barry' y Brian Cox en 'Succession'

En lo respectivo a las producciones originales de HBO, la cadena de WarnerMedia había comunicado hace dos semanas el retraso del rodaje de 'Euphoria' y la detención de la grabación de 'Los Gemstone', pero no se había pronunciado acerca de la coyuntura de dos de sus títulos más representativos. Ante el empeoramiento de la situación global, finalmente HBO ha decidido paralizar la preproducción de las terceras temporadas de 'Succession' y 'Barry'.

"Tenemos ganas de retomar la preproducción cuando sea seguro para toda la gente que trabaja en nuestras series," ha asegurado la cadena de pago de a través de un comunicado de prensa recogido por Deadline, en el que también se indica que el proceso del desarrollo de guion podrá seguir en marcha: "Donde sea posible, nuestros guionistas seguirán escribiendo en la distancia."

Dos caballos ganadores

Ninguno de estos dos títulos tenían previsto su lanzamiento dentro de plazo para la próxima edición de los Emmy, en la que 'Succession' competirá con su segunda temporada como una de las principales favoritas tras alzarse con el Globo de Oro al mejor drama. Por su parte, 'Barry' no entrará en la carrera tras dos años imponiéndose de manera consecutiva en la categoría de mejor actor de comedia, monopolizada por su cocreador Bill Hader.